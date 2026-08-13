रायबरेली में महिला टीचर ने शिक्षक को दौड़ाकर चप्पलों से पीटा, मामूली बहस के बाद बढ़ा मामला

संवाद सूत्र, अमावां (रायबरेली)। कंपोजिट विद्यालय मैनूपुर में बुधवार को उस समय अफरातफरी मच गई, जब शिक्षिका ने बच्चों के सामने एक शिक्षक को चप्पल से पीट दिया। इस दौरान अन्य स्टाफ तमाशबीन रहे, किसी ने बीच बचाव नहीं किया। शिक्षक ने मामले की सूचना पुलिस को दी। खंड शिक्षा अधिकारी हरचंदपुर व अमावां द्वारा जांच शुरू कर दी गई है।

शिक्षिका प्रेम लता सिंह की किसी बात को लेकर शिक्षक अमित कुमार कहासुनी होने लगी, बात बढ़ी और चप्पल लेकर हमलावर हो गईं। इस दौरान विद्यालय में कुल 12 शिक्षक रहे। इस दौरान शिक्षक चिल्लाता रहा। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। बीईओ व पुलिस की टीम के विद्यालय पहुंचने पर सैकड़ो की संख्या में ग्रामीण विद्यालय के पास जमा हो गए और शिक्षिका के स्थानांतरण की मांग की।

शिक्षका के पति अनुराग सिंह भी इसी विद्यालय में तैनात हैं। अमावां चौकी इंचार्ज पंकज कुमार ने बताया कि मामले की जांच बीईओ हरचंदपुर व अमावां द्वारा की जा रही है। रिपोर्ट मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा। खंड शिक्षाधिकारी रिचा सिंह ने कहा जांच की जा रही है। सच्चाई सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी।

अमावां के विद्यालयों का विवादों से पुराना नाता अमावां विकासखंड के परिषदीय विद्यालयों में आए दिन मामले सामने आते रहते हैं। इसका सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। 10 जुलाई को ओया प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षिका ने प्रधानाध्यापक पर छेड़खानी और मारपीट का आरोप लगाया था। 26 जून को पहरेमऊ प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को मिड-डे मील में भोजन की जगह बिस्किट दिए जाने का मामला सामने आया।