    घर में घुसे बदमाशों ने किसान पर चाकू से किए वार...पत्नी को गला दबाकर मारने का किया प्रयास, इलाके में फैली दहशत

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 12:08 PM (IST)

    महराजगंज के हिलहा गांव में मंगलवार रात बदमाशों ने किसान पवन वाजपेयी पर घर में घुसकर चाकू से कई वार किए। पत्नी रिंकी को भी पीटा और गला दबाने का प्रयास ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    संवाद सूत्र, जागरण महराजगंज (रायबरेली)। हिलहा गांव में मंगलवार की रात घर में घुसे बदमाशों ने किसान पर चाकू से कई वार कर दिए। मदद के लिए पत्नी को आवाज लगाता देख बदमाशाें ने उसे भी जमकर मारापीटा और गला दबाकर मारने का प्रयास किया।

    परिवारजन की चीख पुकार सुन ग्रामीणों को आता देख बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना में किसान के चेहरे व पेट में गहरे घाव हो गए। उसे गंभीर हालत में सीएचसी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

    देर रात पवन वाजपेयी के घर में छत के रास्ते रस्सी के सहारे आंगन में तीन बदमाश कूदे। आहट सुन पवन व उनकी पत्नी रिंकी की नींद खुल गई। इस पर पवन ने पड़ोसियों को आवाज लगाई तो बदमाशों ने पवन पर चाकू से हमला कर दिया। उसके चेहरे व पेट गंभीर घाव हो गए।

    बच्चों ने बताया, पापा को बदमाशों ने मारा चाकू

    खून से लतपथ पति को देख रिंकी, 12 वर्षीय बेटा ओम व 15 वर्षीय बेटी रिया ने शोर मचाया तो बदमाशों ने रिंकी की भी लात घूसों से पिटाई शुरू कर दी। ओम व रिया का कहना है कि तीन लोग आंगन में थे। दो-तीन लोग छत पर भी थे। बच्चों ने बताया कि मम्मी-पापा चिल्लाए तो आंगन में खड़े तीन लोगों ने पापा को चाकू से मारना शुरू कर दिया।

    मम्मी को भी मारापीटा। कुछ देर के लिए उनका गला भी दबा दिया। चीख पुकार सुन आसपास के लोग एकत्रित होने लगे, जिन्हें देख बदमाश मौके से फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने पवन को सीएचसी पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।

    कोतवाल जगदीश यादव ने बताया कि घायल पवन का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। सभी बिदुओं पर जांच की जा रही है। तहरीर मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा।

