जागरण संवाददाता, रायबरेली। ग्राहक द्वारा भविष्य के बचत के लिए ली गई बीमा पॉलिसी को बीमा कंपनी द्वारा लैप्स करना मंहगा पड़ा। उपभोक्ता फोरम ने बीमा कंपनी पर नकेल कसते हुए वादिनी को एक लाख 19 हजार पांच सौ 88 रुपये भुगतान का आदेश दिया।

शहर के सोनिया नगर निवासी संगीता ने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर करते हुए कहा कि उन्होंने एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से स्मार्ट बचत योजना के तहत 10 लाख रुपये की पॉलिसी ली। उसकी प्रतिवर्ष किस्त 50 हजार सात सौ 94 रुपये थी। पॉलिसी की अवधि 20 वर्ष थी, जबकि किस्तों का भुगतान 15 साल तक करना था।

वादिनी ने कहा की उसने दो किस्त जमा की। इसके बाद वादिनी अचानक गंभीर बीमार पड़ गई, जिसके चलते वह आर्थिक तंगी में आ गई। इसी के चलते वादिनी निर्धारित अवधि मार्च में किस्त नहीं जमा कर पाई। वादिनी ने स्थिति सामान्य होने पर बीमा कंपनी से पेनाल्टी के साथ किस्त जमा करने का निवेदन किया। इस पर बीमा कंपनी ने नवीनीकरण का फार्म भरवाकर स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेज दिया।

बीमा कंपनी ने वादिनी को बताया कि पॉलिसी लैप्स हो गई। दोबारा चालू नहीं हो सकती। वादिनी ने बीमा कंपनी से किस्त का जमा पैसा वापस मांगा तो कंपनी ने देने से इनकार कर दिया। वादिनी का कहना है कि बीमा विनियामक प्राधिकरण ने सभी बीमा कंपनियों को निर्देशित किया है कि पांच वर्ष के भीतर अर्थ दंड के साथ भुगतान करने पर पॉलिसी दोबारा चालू कर दी जाए। फिर भी बीमा कंपनी नहीं मानी।

वादिनी ने थक हार कर उपभोक्ता फोरम की शरण ली। नोटिस भेजकर बीमा कंपनी को तामील कराया गया। बहस के दौरान कंपनी के अधिवक्ता ने जवाब दिया कि पॉलिसी को दोबारा चालू करने का समयावधि समाप्त हो गई। इसके चलते वादिनी को किसी प्रकार का भुगतान नहीं किया जा सकता। वादिनी के वरिष्ठ अधिवक्ता केपी वर्मा ने जवाब दिया कि वादिनी द्वारा समय पर दोनों किस्त जमा की गई। मगर तीसरी किस्त से पहले वह अस्वस्थ हो गई।