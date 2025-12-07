रायबरेली में हादसा: लखनऊ से झारखंड-छत्तीसगढ़ जा रही बस बेकाबू होकर पलटी, कई यात्री घायल
रायबरेली में एक बस दुर्घटना में कई यात्री घायल हो गए, बस लखनऊ से झारखंड-छत्तीसगढ़ जा रही थी। इसके अतिरिक्त, अलग-अलग सड़क हादसों में तीन युवकों की मौत ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, जागरण रायबरेली। रायबरेली में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब लखनऊ से झारखंड और छत्तीसगढ़ जा रही एक तेज़ रफ़्तार बस बेकाबू होकर पलट गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया।
शनिवार को अलग-अलग हादसों में तीन की मौत
रायबरेली में अलग-अलग सड़क हादसों में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को पास स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीन की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें रेफर कर दिया गया।
भदोखर के जरोला निवासी सतीश कुमार यादव अपने साथी भुएमऊ के धर्मराज यादव के साथ शुक्रवार की देर रात बाइक से जा रहे थे। रायबरेली-परशदेपुर मार्ग पर भदोखर के जगदीशपुर गांव के पास उनकी बाइक सामने से आ रहे चकरार निवासी दिनेश प्रताप सिंह की बाइक से टकरा गई। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर व घायलों की चीख पुकार सुन आस पास के लोग मौके पर पहुंचे। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया।
जिला अस्पताल में चिकित्सक ने सतीश को मृत घोषित कर दिया, जबकि दिनेश की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं धर्मराज की हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। सीओ सिटी अरुण कुमार का कहना है कि हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई है। एक युवक का ट्रामा सेंटर लखनऊ में चल रहा है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा।
उन्नाव के वरदहा थाना बारासगवर निवासी सचिन, अमन, सुरेश एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने बाइक से क्षेत्र के बजरंग का पुरवा आ रहे थे। सेमरी-सरेनी मार्ग पर शीतलहन पुलिया के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने मामले की सूचना डायल 112 को दी। पुलिस ने तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने सुरेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि अमन की हालत गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं सचिन को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजा दिया गया। थानाध्यक्ष का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
कानपुर नगर के सैदलीपुर थाना महराजपुर निवासी राजेश कुमार अपने समधी जमुना प्रसाद व उनके बेटे राजेश निवासी रायपुर फरकी थाना कुंडा जिला प्रतापगढ़ के साथ बाइक से कस्बा जा रहे थे। रायबरेली-प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर अरखा गांव के पास उनकी बाइक ट्रैक्टर ट्राली से टकरा गई। हादसे में राजेश व जमुना प्रसाद घायल हो गए। सीएचसी अधीक्षक डा. मनोज शुक्ल का कहना है कि जमुना प्रसाद को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है।
प्रभुपुर मोड़ पर शनिवार सुबह चार बजे एक डंपर सामने से आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में अनियंत्रित होकर खड्ढ में चला गया। सिद्धार्थ नगर निवासी दुर्गेश कुमार महराजगंज से डंपर लेकर कबरई जा रहे थे। दुर्गेश के अनुसार प्रभुपुर मोड़ के पास सामने से आ रही कार को बचाने के प्रयास में डंपर अनियंत्रित हो गया। हादसे में चालक और क्लीनर को मामूली चोटें आई। पुलिस ने दोनों का स्थानीय अस्पताल में उपचार कराया।
#WATCH | Raebareli, Uttar Pradesh: A tragic accident happened in Raebareli when a speeding bus, travelling from Lucknow to Jharkhand and Chhattisgarh, lost control and overturned. Police arrived and transported the injured to the district hospital. pic.twitter.com/JL15JrAOag— ANI (@ANI) December 7, 2025
