रायबरेली में हादसा: लखनऊ से झारखंड-छत्तीसगढ़ जा रही बस बेकाबू होकर पलटी, कई यात्री घायल

डिजिटल डेस्क, जागरण रायबरेली। रायबरेली में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जब लखनऊ से झारखंड और छत्तीसगढ़ जा रही एक तेज़ रफ़्तार बस बेकाबू होकर पलट गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। शनिवार को अलग-अलग हादसों में तीन की मौत रायबरेली में अलग-अलग सड़क हादसों में तीन युवकों की मौत हो गई, जबकि सात अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को पास स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीन की हालत गंभीर होने के चलते उन्हें रेफर कर दिया गया।

भदोखर के जरोला निवासी सतीश कुमार यादव अपने साथी भुएमऊ के धर्मराज यादव के साथ शुक्रवार की देर रात बाइक से जा रहे थे। रायबरेली-परशदेपुर मार्ग पर भदोखर के जगदीशपुर गांव के पास उनकी बाइक सामने से आ रहे चकरार निवासी दिनेश प्रताप सिंह की बाइक से टकरा गई। हादसे में तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर व घायलों की चीख पुकार सुन आस पास के लोग मौके पर पहुंचे। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने तीनों घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया।

जिला अस्पताल में चिकित्सक ने सतीश को मृत घोषित कर दिया, जबकि दिनेश की उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं धर्मराज की हालत गंभीर होने के कारण प्राथमिक उपचार के बाद उसे ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। सीओ सिटी अरुण कुमार का कहना है कि हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौत हो गई है। एक युवक का ट्रामा सेंटर लखनऊ में चल रहा है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा।

उन्नाव के वरदहा थाना बारासगवर निवासी सचिन, अमन, सुरेश एक वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने बाइक से क्षेत्र के बजरंग का पुरवा आ रहे थे। सेमरी-सरेनी मार्ग पर शीतलहन पुलिया के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार तीनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने मामले की सूचना डायल 112 को दी। पुलिस ने तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने सुरेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि अमन की हालत गंभीर होने के चलते उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं सचिन को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेजा दिया गया। थानाध्यक्ष का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।