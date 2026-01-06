रायबरेली में दो वर्षीय बच्चा लापता, मां ने फकीर पर जताया अपहरण का शक; तलाश में जुटी पुलिस और एसओजी टीम

जागरण संवाददाता, रायबरेली। दो वर्षीय मासूम शुक्रवार की दोपहर दरवाजे खेल रहा था। कुछ देर बाद उसकी मां देखने पहुंची तो वह न दिखा। खोजबीन के बाद भी बालक के बारे में जानकारी नहीं हुई। पुलिस ने मामले में गुमशुदगी दर्ज करके खोजबीन शुरू की है।

रविवार को एसओजी टीम भी गांव पहुंची और ग्रामीणों से जानकारी ली। गोताखोरों की मदद से घर के पीछे बने तालाब में भी खोजबीन की गई, लेकिन बच्चा नहीं मिला। मां ने फकीर पर बच्चे को गायब करने की आशंका जताई है।

पिछवारा गांव निवासी अंतिमा बेटे अभी व अर्णव के साथ घर पर रहती हैं। इनके पति नागेंद्र कुमार जयपुर शहर में ईंट भट्ठे पर मजदूरी करते हैं। अंतिमा दो दिन पहले शुक्रवार को घर पर कुछ काम कर रही थी। बड़ा बेटा अभी दरवाजे पर खेल रहा था।

थोड़ी देर बाद जब वह बाहर आईं तो अभी नहीं दिखा। इस पर वह और आस पास के लोगों ने बच्चे की तलाश शुरू की, लेकिन काफी देर खोजबीन के बाद भी उसका पता नहीं चला। पुलिस ने शिकायत करने पर गुमशुदगी दर्ज की गई।

इसी बीच इंटरनेट मीडिया पर अभी की तस्वीर लगाकर बच्चा गायब होने की जानकारी प्रसारित की गई। इस पर पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए एसओजी टीम को जांच में लगाया है। अंतिमा के घर के पीछे बड़ा तालाब है। ऐसे में कुछ ग्रामीणों ने बच्चे के तालाब में गिरने की आशंका जताई।