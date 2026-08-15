रायबरेली में केवाईसी न होने पर 1.35 लाख यूनिटों का राशन रुका, कार्ड से नाम कटने का खतरा

जागरण संवाददाता, रायबरेली। बिना केवाइसी वाले एक लाख 35 हजार 442 यूनिटों का राशन बंद कर दिया गया है। इसके लिए सभी कार्ड धारक को मोबाइल संदेश के जरिए सूचना दे दी गई है। वहीं, सलोन में केवाइसी की हालत सबसे खराब है।

जिले मेंं करीब पांच लाख 59 हजार दो सौ 20 कार्ड धारक हैं। वही, करीब 21 लाख 97 हजार चार सौ 21 यूनिट हैं। हर सही जरूरतमंद को राशन मिल सके, इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सरकार लगातार पारदर्शिता ला रही है। इसके तहत हर यूनिट की केवाइसी कराई जा रही है। यह कार्य करीब दो साल से लगातार चला। विभाग द्वारा सभी कार्ड धारक व यूनिटों को मोबाइल पर संदेश भेजा।