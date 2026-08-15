रायबरेली में केवाईसी न होने पर 1.35 लाख यूनिटों का राशन रुका, कार्ड से नाम कटने का खतरा
रायबरेली में केवाईसी न कराने वाले 1.35 लाख से अधिक यूनिटों का राशन बंद कर दिया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए यह कदम उठाया गया है, जिसकी सूचना मोबाइल संदेशों से दी गई थी।
HighLights
1.35 लाख यूनिटों का राशन केवाईसी अपडेट न होने से रोका गया।
सलोन में सबसे अधिक 13 हजार यूनिटों की केवाईसी लंबित है।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने को यह कदम उठाया गया।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। बिना केवाइसी वाले एक लाख 35 हजार 442 यूनिटों का राशन बंद कर दिया गया है। इसके लिए सभी कार्ड धारक को मोबाइल संदेश के जरिए सूचना दे दी गई है। वहीं, सलोन में केवाइसी की हालत सबसे खराब है।
जिले मेंं करीब पांच लाख 59 हजार दो सौ 20 कार्ड धारक हैं। वही, करीब 21 लाख 97 हजार चार सौ 21 यूनिट हैं। हर सही जरूरतमंद को राशन मिल सके, इसके लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सरकार लगातार पारदर्शिता ला रही है। इसके तहत हर यूनिट की केवाइसी कराई जा रही है। यह कार्य करीब दो साल से लगातार चला। विभाग द्वारा सभी कार्ड धारक व यूनिटों को मोबाइल पर संदेश भेजा।
कोटेदारों द्वारा जागरुकता के लिए अभियान चलाया गया। पोस्टर व इंटरनेट मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। इस काम के लिए एक नगर पालिका, नौ नगर पंचायत व सभी 18 ब्लाकों में अधिकारियों को लगाया गया। मुख्यालय में बैनर लगाकर लोगों को जागरूक किया।
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वहीं, शासन द्वारा इस काम को पूरा करने के लिए करीब चार बार तिथि बढ़ाई गई। इस दौरान 20 लाख 39 हजार नौ सौ 30 यूनिटों ने केवाइसी करा ली है। जबकि, अभी तक करीब एक लाख 35 हजार यूनिट ने केवाइसी नहीं कराई। इसके चलते जिला पूर्ति विभाग ने सभी का राशन बंद कर दिया है। इसमें पांच साल से नीचे 22 हजार 49 बच्चों को केवाइसी से छूट दी गई है। सबसे ज्यादा केवाइसी करीब 13 हजार यूनिट सलोन में लंबित हैं। जबकि महराजगंज में सबसे कम तीन हजार के करीब केवाइसी बाकी है।