Raebareilly News लालगंज के रानीपुर निवासी सुरेंद्र के बेटे राघव का निमोनिया का इलाज सत्यम हास्पिटल में चल रहा था। 13 जून को उसे एडमिट कराया गया था। उसी दौरान गलत विगो लगाने के कारण उसके बाएं हाथ में सड़न शुरू हो गई थी। निजी अस्पताल के डाक्टर ने उसे रेफर किया तो सुरेंद्र बच्चे को लेकर एम्स पहुंचा था।

Raebareilly News : नहीं बचा सके राघव की जान, देर रात एम्स में थमी सांसे

रायबरेली, जागरण ऑनलाइन टीम : एम्स में भर्ती दो माह के राघव की शनिवार रात मौत हो गई। शुक्रवार को उसके संक्रमित हाथ का आपरेशन किया गया था, लेकिन चिकित्सक बच्चे की जान नहीं बचा पाए। पोस्टमार्टम के बाद राघव का शव उसके घरवालों को दिया जाएगा। लालगंज के रानीपुर निवासी सुरेंद्र के बेटे राघव का निमोनिया का इलाज सत्यम हास्पिटल में चल रहा था। 13 जून को उसे एडमिट कराया गया था। उसी दौरान गलत विगो लगाने के कारण उसके बाएं हाथ में सड़न शुरू हो गई थी। निजी अस्पताल के डाक्टर ने उसे रेफर किया तो सुरेंद्र बच्चे को लेकर एम्स पहुंचा था। प्रशासनिक अफसरों ने मदद की तो शुक्रवार को राघव का ऑपरेशन हुआ और उसका बायां हाथ सर्जरी करके निकाल दिया गया, लेकिन फिर भी बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। सीएमओ डा वीरेंद्र सिंह ने बताया कि बच्चे को बचाने का काफी प्रयास किया गया। इस प्रकरण की जांच चल रही है। जल्द ही रिपोर्ट डीएम को सौंपी जाएगी।

Edited By: Mohammed Ammar