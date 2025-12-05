मटर की फसल में कीटों का प्रकोप से हो सकता है नुकसान, समय रहते करें इन दवाओं का छिड़काव

संवाद सूत्र, ऊंचाहार (रायबरेली)। मटर की खेती कृषि का महत्वपूर्ण आधार है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता के कारण मटर की फसल चक्र सुधारने, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने में अहम योगदान देती है। यही वजह है कि किसान इसे टिकाऊ कृषि पद्धति का आधार मानते हैं।

क्षेत्र में रबी फसल में मटर का बड़ा रकबा होता है। इसकी खेती में किसानों को कीटों से लेकर अन्य कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। समय रहते दवाओं के छिड़काव से ही रोगों पर नियंत्रण पाया जा सकता है।



मोटे अनाज की महत्ता को लेकर मटर की खेती का रकबा बढ़ा है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रकबा करीब दोगुणा हो गया है। बढ़ती मांग, पोषण लाभ और कृषि नीति में मिले प्रोत्साहन इसके प्रमुख कारण हैं। मटर की खेती खरपतवार नियंत्रण में भी कारगर मानी जाती है।

विशेष कर फाक्सटेल और ब्रोमग्रास (झाड़ू घास) जैसे खरपतवारों की रोकथाम करती है, हालांकि बढ़ते क्षेत्रफल के साथ ही मटर को प्रभावित करने वाले रोगों और कीटों ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है और उन्हें नुकसान का डर सता रहा है।

कृषि विभाग के ब्लाक तकनीकी प्रबंधक शिवचरन वर्मा का कहना है कि मटर में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले रोगों में रूट राट, अस्कोचाइटा ब्लाइट, पाउडरी मिल्डयू और डाउनी मिल्डयू शामिल हैं। ये रोग पौधों की जड़ों से लेकर पत्तियां तक असर डालते हैं, जिससे मटर के तने सूखने लगते हैं, और उपज प्रभावित हो जाती है। रूट-राट और फ्यूजेरियम जैसे रोग मिट्टी में लंबे समय तक सक्रिय रहते हैं और खराब जल निकासी व लगातार नमी से तेजी से फैलते हैं।