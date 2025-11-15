चेकिंग के दौरान रोका तो भागे बदमाश, पुलिस फायरिंग में एक को लगी गोली, दो अन्य गिरफ्तार

संवादसूत्र, जागरण। लालगंज (रायबरेली)। वाहन चेकिंग कर रही पुलिस को देख बाइक सवारों ने भागने का प्रयास किया। संदिग्ध दिखने पर पुलिस ने पीछा किया तो बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें से दो लोगों को पुलिस ने मौके से धर दबोचा, लेकिन तीसरा व्यक्ति भागने लगा। पुलिस ने पीछा किया तो उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में तीसरे व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

पकड़े गए लोग चोरी व लूट के आरोपित बताए गए हैं। बताया गया है कि प्रभारी निरीक्षक प्रमोद कुमार सिंह बहाई पुलिस चौकी के निकट स्थित अंबारा गांव मोड़ के पास वाहन चेकिंग लगाए थे। तभी बाइक पर सवार तीन लोग वहां से निकले। पुलिस ने उन्हें रुकने का इशारा किया तो तीनों बाइक से अम्बारा गांव की तरफ भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते बाइक सवार दो युवक मौके पर गिर गए जबकि तीसरा भागने लगा।

पुलिस पर कर दी फायरिंग पुलिस ने पीछा किया तो भाग रहे व्यक्ति ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में आरोपित के पैर में गोली लगी, जिसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है ।जिसे गोली लगी है उसका नाम बिहार प्रांत के फौजदारी बाजार थाना कासिम बाजार जिला मुंगेर, बिहार निवासी रितिक कुमार पुत्र दीपक बताया गया है।

उसके बाएं पैर के घुटने के नीचे गोली लगी है। अन्य पकड़े गए युवकों के नाम करण उर्फ अमन कुमार शा पुत्र कामदेव निवासी ठठेरी टोला थाना सबौर जिला भागलपुर बिहार व चिंटू कुमार पुत्र मनोहर शा निवासी फौजदारी बाजार थाना कासिम बाजार जिला मुंगेर बिहार बताए गए हैं।