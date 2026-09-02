रायबरेली में भारी बारिश के बाद स्विच यार्ड में भरा पानी, NTPC की यूनिट ठप होने से 8 राज्यों में बिजली आपूर्ति प्रभावित

जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार स्थित एनटीपीसी विद्युत तापीय परियोजना की 210 मेगावाट क्षमता वाली यूनिट संख्या दो के स्विच यार्ड में बारिश का पानी भर जाने से यूनिट बंद हो गई है। इसके परिणामस्वरूप हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल और चंडीगढ़ की बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है।

मंगलवार को कर्मचारियों ने पंपिंग सेट के जरिये पानी निकालने का कार्य शुरू किया, लेकिन देर रात तक यूनिट से बिजली का उत्पादन नहीं हो सका। एनटीपीसी परियोजना में 1550 मेगावाट की कुल उत्पादन क्षमता है, जिसमें यूनिट संख्या एक से पांच तक 210 मेगावाट और छठी यूनिट 500 मेगावाट की क्षमता वाली है।