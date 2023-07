Raebareli News: रायबरेली के ऊंचाहार में मॉर्निंग वॉक पर निकली सास बहू की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत

रायबरेली के ऊंचाहार में बुधवार सुबह मॉर्निंग वॉक को निकली सास बहू को लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर तेज रफ्तार वाहन ने टक्‍कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुल‍िस ने दोनों के शवों को पोस्‍टमार्टम के ल‍िए भेज स्‍वजनों को घटना की जानकारी दी। सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्र हो गई और हंगामा शुरु कर द‍िया।

Raebareli News: हादसे के बाद रोते ब‍िलखते स्‍वजन

Your browser does not support the audio element.

ऊंचाहार, संवादसूत्र। लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर मॉर्निंग वॉक को निकली सास बहू को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घटना में दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। घटना के बाद परिवार जन में कोहराम मचा हुआ है। मनीपुर भटेहरी गांव निवासी मेवालाल की पत्नी कुसुम देवी बुधवार की सुबह अपनी बहू मालती के साथ लखनऊ प्रयागराज मार्ग पर मॉर्निंग वॉक के लिए गई हुई थी। तभी गांव के पास ही अज्ञात वाहन ने दोनों को जोरदार टक्कर मार कर घायल कर दिया। घटना के कुछ ही क्षणों में सास और बहू दोनों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर ग्रामीणों की बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित हो गई। जानकारी मिलने पर ग्राम प्रधान गुड्डू यादव ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी। कोतवाल बालेंदु गौतम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेजा है। वहीं सास बहू की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मेवालाल के छोटे बेटे अमरजीत ने अज्ञात वाहन के विरुद्ध तहरीर दी है। कोतवाल बालेन्दु गौतम ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है।

Edited By: Prabhapunj Mishra