    Magh Mela 2026 से पहले रोडवेज कर्मियों का होगा पुलिस सत्यापन, बस पर लिखे होंगे चालक-परिचालक के नाम

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:38 PM (IST)

    प्रयागराज में माघ मेला 2025 को लेकर परिवहन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मेला क्षेत्र में चलने वाली बसों के चालक, परिचालक और कर्मचारियों का ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले में इस बार व्यवस्था को और सख्त करने के लिए परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था लागू की है।

    मेला क्षेत्र में संचालित होने वाली बसों में तैनात होने वाले चालक व परिचालकों के साथ कर्मचारियों की पुलिस सत्यापन अनिवार्य किया गया है। सत्यापन के बाद ही उनकी ड्यूटी मेला क्षेत्र में लगाई जाएगी। यह पहल पहली बार लागू की जा रही है, ताकि किसी प्रकार की समस्या न आए।

    इस बार माघ मेला के लिए जिला रायबरेली के साथ ही लखनऊ क्षेत्र की करीब 500 बसें चलाई जाएंगी। इन बसों में हर वाहन पर दो चालक व दो परिचालक तैनात रहेंगे। इसके साथ ही बसों में तैनात चालक व परिचालक के नाम और मोबाइल नंबर बस के सामने लगे शीशे पर स्पष्ट रूप से लिखे जाएंगे, ताकि यात्रियों के साथ ही प्रशासन को भी किसी भी आपात स्थिति में सीधे संपर्क करने में आसानी हो।

    अधिकारियों का कहना है कि मेला अवधि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु बसों से यात्रा करते हैं। विभाग ने साफ किया है कि बिना पुलिस सत्यापन के किसी भी चालक व परिचालक व कर्मचारी को ड्यूटी पर नहीं लगाया जाएगा।

    सत्यापन प्रक्रिया को लेकर आदेश भी अधिकारियों ने जारी कर दिए है, ताकि समय पर वाहनों का संचालन शुरू होने दौरान कोई दिक्कतें न आए। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि लखनऊ मंडल के रायबरेली समेत समस्त डिपो से कुल 500 बसों का संचालन किया जाएगा। किस डिपो से कितनी बसों का संचालन होगा।

    उसको लेकर रूटचार्ट तैयार करने के लिए सम्बन्धितों को आदेश दिए गए हैं। जिन्होने बताया कि माघ मेला में ड्यूटी करने वाले कर्मिकों के साथ ही चालक-परिचालकों का पुलिस सत्यापन कराया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक बस में दो चालक व दो परिचालकों की ड्यूटी लगाई जाएगी। जिनके नाम व मोबाइल नंबर बस के अगले शीशे में चस्पा किया जाएगा।