    यूपी के लोगों की मिली आरामदायक सफर की सौगात, बनारस तक के लिए नई बस सेवा शुरू; इन जिलों में भी रहेगा ठहराव

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 07:09 AM (IST)

    यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने लखनऊ से बनारस के लिए नई एसी बस सेवा शुरू की है। यह बस रायबरेली से होकर गुजरेगी और प्रतिदिन सुबह 11 बजे सिविल लाइंस चौराहे पहुंचेगी। बस रायबरेली, सलोन, प्रतापगढ़ और जौनपुर में रुकेगी, जिससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि इस रूट पर एसी बस की मांग थी।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने लखनऊ से बनारस के बीच एक नई एसी बस सेवा शुरू की है। अवध डिपो की यह बस रायबरेली जिले से होकर गुजरेगी। बस प्रतिदिन पूर्वान्ह 11 बजे सिविल लाइंस चौराहे पहुंचेगी। प्रतापगढ़, जौनपुर होते हुए बनारस जाएगी।

    बनारस के अभी तक एक बस का डिपो से संचालन किया जा रहा है। अब एक एसी बस का संचालन मंगलवार से शुरू हो गया है। यात्री रामभजन, ननके पटेल, दशरथलाल जायसवाल का कहना है कि इस नई बस सेवा यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। बस रायबरेली, सलोन, प्रतापगढ़ व जौनपुर में रुकेगी।

    इस रूट के यात्रियों को बस संचालन से काफी सुविधा मिलेगी। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि मंगलवार से बस का संचालन शुरू कर दिया गया है जो दिन में 11 बजे रायबरेली पहुंचेगी। इसके साथ ही रात में 11 बजे के बनारस से वापस आकर पहुंचेगी। इस रूट पर एसी बस की मांग थी।