यूपी के लोगों की मिली आरामदायक सफर की सौगात, बनारस तक के लिए नई बस सेवा शुरू; इन जिलों में भी रहेगा ठहराव

जागरण संवाददाता, रायबरेली। यात्रियों की सुविधा के लिए परिवहन निगम ने लखनऊ से बनारस के बीच एक नई एसी बस सेवा शुरू की है। अवध डिपो की यह बस रायबरेली जिले से होकर गुजरेगी। बस प्रतिदिन पूर्वान्ह 11 बजे सिविल लाइंस चौराहे पहुंचेगी। प्रतापगढ़, जौनपुर होते हुए बनारस जाएगी।

बनारस के अभी तक एक बस का डिपो से संचालन किया जा रहा है। अब एक एसी बस का संचालन मंगलवार से शुरू हो गया है। यात्री रामभजन, ननके पटेल, दशरथलाल जायसवाल का कहना है कि इस नई बस सेवा यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलेगी। बस रायबरेली, सलोन, प्रतापगढ़ व जौनपुर में रुकेगी।