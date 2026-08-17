रायबरेली में डिवाइडर से टकराकर खड्ड में गिरी कार, प्रयागराज की चिकित्सक समेत तीन घायल

जागरण संवाददाता, रायबरेली। प्रयागराज से बच्चों के साथ लखनऊ के लिए निकलीं डॉक्टर असमा की कार रायबरेली में प्रयागराज-रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

तेज रफ्तार कार सोमवार की सुबह बारिश के बीच अनियंत्रित होकर सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गई। जिससे डॉक्टर असमा और उनकी दोनों बच्चियों के साथ चालक घायल हो गया। सभी को एम्स रायबरेली में भर्ती कराया गया है। जहां पर डॉक्टर असमा और बच्चियों की हालत नाजुक बनी है।

प्रयागराज के सिविल लाइंस निवासी डॉक्टर असमा सोमवार सुबह अपने बच्चों नौ वर्षीय आजमा और पांच वर्षीय हसन के साथ कार से लखनऊ जा रही थीं। प्रयागराज-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भदोखर के दरियापुर में अंकित ढाबे के पास कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए सड़क किनारे गहरे खड्ड में जा गिरी।