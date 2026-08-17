रायबरेली में डिवाइडर से टकराकर खड्ड में गिरी कार, प्रयागराज की चिकित्सक समेत तीन घायल
Raibareilly News: प्रयागराज-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भदोखर के दरियापुर में अंकित ढाबे के पास कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए सड़क किनारे गहरे खड्ड में जा गिरी।
HighLights
प्रयागराज की डॉक्टर सुबह बच्चों को लेकर लखनऊ के लिए निकलीं
सड़क पर पानी भरा होने से अनियंत्रित हो गई तेज रफ्तार कार
रायबरेली एम्स में इलाज जारी, चिकित्सक के अनुसार सभी घायलों की हालत नाजुक
जागरण संवाददाता, रायबरेली। प्रयागराज से बच्चों के साथ लखनऊ के लिए निकलीं डॉक्टर असमा की कार रायबरेली में प्रयागराज-रायबरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई।
तेज रफ्तार कार सोमवार की सुबह बारिश के बीच अनियंत्रित होकर सड़क किनारे डिवाइडर से टकरा गई। जिससे डॉक्टर असमा और उनकी दोनों बच्चियों के साथ चालक घायल हो गया। सभी को एम्स रायबरेली में भर्ती कराया गया है। जहां पर डॉक्टर असमा और बच्चियों की हालत नाजुक बनी है।
प्रयागराज के सिविल लाइंस निवासी डॉक्टर असमा सोमवार सुबह अपने बच्चों नौ वर्षीय आजमा और पांच वर्षीय हसन के साथ कार से लखनऊ जा रही थीं। प्रयागराज-लखनऊ राष्ट्रीय राजमार्ग पर भदोखर के दरियापुर में अंकित ढाबे के पास कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराते हुए सड़क किनारे गहरे खड्ड में जा गिरी।
बताया जा रहा है कि कार काफी तेज थी। बारिश के कारण सड़क पर पानी भरा होने से कार अनियंत्रित हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि वाहन के परखच्चे उड़ गए। मौके पर पहुंची डायल 112 और 108 एंबुलेंस के ईएमटी मनोज विश्वकर्मा और उनके सहयोगी चालक विनेश ने घटनास्थल पर ही घायलों को प्राथमिक उपचार दिया और उन्हें एम्स पहुंचाया। चिकित्सक के अनुसार सभी घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है, उनका इलाज किया जा रहा है।