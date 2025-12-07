पुरी-कोलकाता और गंगासागर की यात्रा कराएगी 'भारत गौरव ट्रेन', 10 दिनों का शानदार टूर पैकेज

जागरण संवाददाता, रायबरेली। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) यात्रियों के लिए विशेष धार्मिक टूर पैकेज लेकर आया है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के माध्यम से श्रद्धालु पुरी, कोणार्क, कोलकाता, गंगासागर और बैद्यनाथ धाम सहित महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों की यात्रा कर सकेंगे। यह यात्रा 9 रात 10 दिन की होगी, जिसका संचालन 5 फरवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 तक किया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आईआरसीटीसी के अनुसार यह विशेष ट्रेन आगरा कैंट से प्रारंभ होकर ग्वालियर, झांसी, उरई, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या व वाराणसी स्टेशन पर यात्रियों को चढ़ने-उतरने की सुविधा देगी। इस यात्रा में गया स्थित विष्णुपद मंदिर, पुरी जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क सूर्य मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर और अयोध्या राम मंदिर दर्शन शामिल हैं।

ट्रेन में कुल 767 बर्थ उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें 2 एसी की 49 सीटें, 3 एसी की 70 सीटें व स्लीपर श्रेणी की 648 सीटें शामिल हैं। यात्रियों को यात्रा के दौरान नाश्ता, दोपहर व रात्रि का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। स्थानीय भ्रमण एसी व नान एसी बसों के माध्यम से कराया जाएगा।

आईआरसीटीसी के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा का कहना है कि यात्रा की कीमत श्रेणी के अनुसार निर्धारित की गई है। इकोनॉमी श्रेणी (स्लीपर) का किराया 19,110 रूपये प्रति व्यक्ति, स्टैंडर्ड श्रेणी (3 एसी) का किराया 31,720 रूपये व कम्फर्ट श्रेणी (2 एसी) का किराया 41,980 रूपये प्रति व्यक्ति तय किया गया है।