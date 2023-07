Raebareli News: रायबरेली में कर्ज में डूबे युवक ने पुल से गंगा नदी में लगाई छलांग, प्रयागराज तक खोजबीन जारी

Raebareli News रायबरेली के बाबूगंज में कर्ज से परेशान युवक ने गंगा में छलांग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक के गंगा नदी में कूदने का अंदेशा जताते हुए परिजनों के साथ नाविक व गोताखोरों की मदद से गंगा में खोजबीन की लेकिन कहीं अता पता नहीं चल सका। मानिकपुर व प्रयागराज पुलिस को मामले की सूचना दी गई है।

Raebareli News: रायबरेली में नदी में कूदा युवक

Your browser does not support the audio element.

रायबरेली, जासं। बाबूगंज निवासी युवक बैंक से कर्ज लेकर किराने की दुकान चलाता था। कोरोना काल में दुकान बंद होने से वह कर्ज में डूब गया। मकान बेचकर कर्ज भरने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। जिसके कारण पूरे तीर खरौली गंगा नदी के पुल से छलांग लगा दी। बाबूगंज बाजार निवासी महेश कुमार अपने बड़े भाई दुर्गेश कुमार के साथ बाजार में मकान बनाकर किराने की दुकान करता था। दूसरे नंबर के बृजेश व सबसे छोटा रमेश प्रयागराज में रहकर किराने की दुकान चलाते हैं। बड़े भाई दुर्गेश कुमार ने बताया कि सभी भाइयों ने मिलकर दुकान के लिए बैंक से 19 लाख रुपए की कैश क्रेडिट बनवाई। कोरोना काल में दुकान बंदी के चलते वह कर्ज में डूब गए। बैंक का कर्ज भरने के लिए सभी ने मिलकर पांच माह पहले पुस्तैनी मकान बेंच दिया। लेकिन कर्ज की भरपाई नहीं कर सके। इसी बात को लेकर महेश क्षुब्ध रहता था। मंगलवार की देर शाम महेश घर से बाइक लेकर निकला फिर वापस नहीं लौटा। खरौली प्रधान पति गंगा विष्णु यादव ने बताया कि मंगलवार की देर शाम युवक ने बाइक से पुल पर दो तीन चक्कर लगाए और फिर बीच पुल पर बाइक खड़ी कर उसपर पर बैठ गया। सुबह ग्रामीणों ने बाइक और चप्पल देख इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर पहुंची पुलिस युवक के गंगा नदी में कूदने का अंदेशा जताते हुए परिजनों के साथ नाविक व गोताखोरों की मदद से गंगा में खोजबीन की, लेकिन कहीं अता पता नहीं चल सका। सूचना पर तहसीलदार दीपिका सिंह ने भी मौके पर पहुंची और लोगों से पूछताछ की। कोतवाल बालेंदु गौतम ने बताया कि युवक की तलाश की जा रही है। मानिकपुर व प्रयागराज पुलिस को मामले की सूचना दी गई है। कड़ा घाट से स्टीमर मंगाया गया है, जिसके बाद गंगा नदी मार्ग से प्रयागराज तक खोजबीन की जाएगी।

Edited By: Prabhapunj Mishra