रायबरेली में टप्पेबाजी करने वाले हरियाणा के दो दंपती गिरफ्तार, 10 दिनों में शहर में कर चुके थे दो वारदातें

जागरण संवाददाता, रायबरेली। टप्पेबाजी करने वाले अंतर राज्यीय गिरोह की दो महिलाओं और उनके पति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक डॉ. यशवीर सिंह ने बताया कि चारों आरोपित हरियाणा के रहने वाले हैं। आरोपित दुकानों पर सामान देखने के बहाने व रास्ता चलते लोगों को बातों में फंसाकर निशाना बनाते थे और नकदी या जेवरात लेकर फरार हो जाते थे। चारों आरोपितों ने बीते 10 दिनों में ही शहर में दो वारदातों को अंजाम दिया है। उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है।

पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निराला नगर निवासी गीता सिंह ने तहरीर देकर बताया कि 24 नवंबर को वह आटो से घंटाघर जा रही थीं। हाथी पार्क के पास स्थित पेट्रोल पंप से एक महिला अपने बच्चे के साथ रिक्शे पर बैठी और बातचीत के दौरान उसने बैग में रखे 25 हजार रुपये निकाल लिए।

इसी प्रकार भदोखर निवासी सीमा ने बताया कि सोमवार को उन्होंने हाथी पार्क के पास स्थित एक बैंक से 45 हजार रुपये निकाले और ई-रिक्शा पर बैठी। चौराहे पर ही दो महिलाएं अपने आदमियों व बच्चे के साथ ई-रिक्शा पर बैठीं। सीमा का कहना है कि भीड़ अधिक होने के कारण थोड़ा आगे जाकर वह उतर गईं, फिर एक दुकान पर सामान खरीदने के लिए पर्स खोला तो देखा कि पर्स से 42500 रुपये गायब हैं।

एसपी का कहना है कि दोनों शिकायतों पर मुकदमा दर्ज कर जांच के आधार पर हरियाणा के 2156 हाउसिंग बोर्ड कालोनी गुरु नानक पार्क के पास सेक्टर तीन बल्लभगढ़ थाना बल्लभगढ़ जिला फरीदाबाद निवासी मंजू व जीतेंद्र बावरिया एवं 134 आदर्श नगर बल्लभगढ़ निवासी कृष्णा व नीरज बावरिया को गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ में आरोपितों ने बताया कि गिरोह के पुरुष ई-रिक्शा पर सफर कर रही महिलाओं की निगरानी करते। जैसे ही उन्हें किसी महिला के बारे में पता चलता वे गिरोह की महिलाओं काे बता देते थे। फिर महिलाएं बच्चों को लेकर उसी ई-रिक्शा पर बैठतीं और बच्चों को जानबूझ कर रुलातीं और शांत कराने के बहाने मौके देखकर महिला यात्री के बैग या पर्स से सामान गायब कर देती थीं।