ट्रेन में सफर के दौरान कोई करे परेशान? तो तुरंत इस नंबर पर करें फोन, जीआरपी ने शुरू की नई सेवा

जागरण संवाददाता, रायबरेली। यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को लेकर जीआरपी रेलवे ने एक सराहनीय कदम उठाया है। समस्त रेलवे स्टेशनों पर ये पहल जारी किया जाएगा। जिससे जिले होकर गुजरने वाली 35 से अधिक जोड़ी ट्रेनों में ड्यूटी पर तैनात जीआरपी स्कार्ट दल अब संबंधित बोगियों में अपना नाम और मोबाइल नंबर की स्लिप चस्पा करेंगे। यही नहीं, संबंधित जीआरपी थाने के प्रभारी निरीक्षक (थानाध्यक्ष) का नाम और संपर्क नंबर भी प्रत्येक कोच में चस्पा किया जाएगा।



इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि यदि यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को सुरक्षा व अन्य किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो वह तुरंत संबंधित स्कार्ट पुलिसकर्मी या थानाध्यक्ष से संपर्क कर सके। यह पहल जीआरपी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) रोहित मिश्र द्वारा शुरू की गई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से सभी ट्रेनों में लागू की जाए ।

एसपी जीआरपी रोहित मिश्र का कहना है कि कई बार यात्रियों को आपात स्थिति में यह नहीं पता होता कि मदद के लिए किससे संपर्क करें। इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता के साथ-साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। यात्रियों में विश्वास बढ़ेगा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सकारात्मक माहौल बनेगा। जिन्होने और बताया कि इससे ट्रेनों में होने वाले अपराध पर लगाम लगेगा क्योंकि किसी भी बोगियों में यदि अपराधी घटना को अंजाम देने की कोशिष करेगा तो पीड़ित की सूचना पर वहां पर तत्काल पुलिस पहुुंचेगी।