Raebareli News: हुकूमत बदली, आजादी मिली फिर सरकार बदली पर सौ साल बाद भी नही मिली विद्यालय को अपनी भूमि

Raebareli News रायबरेली के महराजगंज में 103 साल बाद भी एक ऐसा स्‍कूल है ज‍िसमें अपनी भूम‍ि नहीं म‍िली है। महराजगंज मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर इन्हौना मार्ग के किनारे वर्ष 1920 में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई। खपरैल का एक कमरा स्थापित कर प्रधानाध्यपक गोविंद प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में ग्राम पंचायतों के लोगो ने यहां शिक्षा ग्रहण करना शूरू किया।

Raebareli News: सौ साल बाद भी नही मिली विद्यालय को अपनी भूमि

महराजगंज, संवाद सूत्र। मोन ग्राम संचालित प्राथमिक विद्यालय 103 साल पुराना है।अंग्रेजी हुकूमत में भी यहां लोगो ने कक्षा 5 तक की शिक्षा ग्रहण की। हुकूमत बदली, आजादी मिली फिर सरकार बदली, प्रधान बदले, विधायक व अधिकारी भी बदले लेकिन इस विद्यालय को अपनी भूमि नही मिल सकी। आज भी यह विद्यालय ग्राम सभा बंजर में संचालित है। राजस्व अभिलेखों में इसका नाम दर्ज नहीं हो सका। महराजगंज मुख्यालय से करीब 3 किलोमीटर इन्हौना मार्ग के किनारे वर्ष 1920 में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना हुई। खपरैल का एक कमरा स्थापित कर प्रधानाध्यपक गोविंद प्रसाद मिश्रा के नेतृत्व में यहां मोन ग्राम के अलावा कैर, कुबना, कुसमहुरा समेत दर्जनों ग्राम पंचायतों के लोगो ने यहां शिक्षा ग्रहण करना शूरू किया। वर्ष 2002 में इसी परिसर में पूर्व माध्यमिक विद्यालय की भी स्थापना हुई।वर्ष 2019 में प्राथमिक व पूर्व माध्यमिक को मिला कर संविलियन विद्यालय बना दिया गया। इस बीच दर्जन भर प्रधानाध्यापक , बीईओ के अलावा अन्य विभागीय उच्चाधिकारियों ने विद्यालय का मुआयना किया।लेकिन किसी ने विद्यालय की भूमि विद्यालय के नाम दर्ज कराने की बात नहीं उठाई। चकबंदी अधिकारी भी कर गए मनमानी मोन ग्राम में वर्ष 1995 में चकबंदी प्रक्रिया भी संपन्न हुई। चकबंदी कर्मचारियों ने सर्वे पड़ताल में विद्यालय स्थापित होने की बात लिखी। चकबंदी अधिकारी चाहते तो भूमि विद्यालय के नाम दर्ज करवा देते लेकिन उन्होंने भी पहल नहीं की। प्रधानाध्यापक ने तीन बार उठाई समस्या विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ऊशा सिंह ने बताया कि उन्होंने तीन बार उच्चाधिकारियों को पत्र लिखा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। उन्होंने बताया कि विद्यालय भवन गाटा संख्या 4684, 4685, 4686 पर बने हुए है । जो राजस्व अभिलेखों में बंजर भूमि दर्ज है। यहां बाउंड्री वाल भी नही बन सकी । यदि विद्यालय की भूमि विद्यालय के नाम दर्ज हो जाय तो बाउंड्री इत्यादि बन जाय । जिससे बच्चो की सुरक्षा व भी बनी रहे। इस समस्या को कई बार उठाया गया।प्रधानाध्यापक के पत्र को भी उच्चाधिकारियों को भेजा गया है।कोई दिशा निर्देश आने पर कार्यवाही की जाएगी। राम मिलन यादव सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, महराजगंज

Edited By: Prabhapunj Mishra