Marriage In Raebareli बरात लेकर दुल्‍हन को लेने पहुंचे दूल्‍हे को खाली हाथ लौटना पड़ा। घटना से आहत होकर दूल्हे ने जहरीला पदार्थ खा ल‍िया। ज‍िससे उसकी हालत ब‍िगड़ गई। स्‍वजन उसे लेकर सीएचसी पहुंचे। जहां उसकी हालत गंभीर होने पर डॉक्‍टरों ने लखनऊ रेफर कर द‍िया। दूल्‍हे की हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं दूल्‍हे के जहरीला पदार्थ खाने के बाद से लोगों में आक्रोश है।

Raebareli News:शादी से पहले भागी दुल्‍हन, दूल्‍हे ने प‍िया जहरीला पदार्थ

रायबरेली, जासं। शादी के सपने संजोये दूल्‍हा दुल्‍हन को लेने पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। दुल्‍हन शादी से पहले ही भाग न‍िकली। ऐसे में दूल्‍हे को खाली हाथ लौटना पड़ा। इससे आहत होकर दूल्‍हे ने जहरीला पदार्थ पी ल‍िया। गंभीर हालत में उसे अस्‍पताल में भर्ती कराया गया। डलमऊ के सेमौरी निवासी युवक अजय कुमार की बारात बुधवार को दीनशाह गौरा विकास खंड के एक गांव गई थी। बारात के दरवाजे पर पहुंचते ही लोग स्वागत सत्कार में जुट गए। आरोप है कि इसी बीच दुल्‍हन घर से गायब हो गई। यह बात बरातियों को पता चली तो आक्रोश फैलने लगा। बारात बैरंग लौट आई। बुधवार को दोपहर युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे उसकी हालत बिगड़ने लगी। परिवारजनों ने उसे आनन-फानन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डलमऊ में भर्ती कराया। युवक की हालत बिगड़ता देख चिकित्सक डा विनीत सिंह ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल से डाक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया। कोतवाली प्रभारी पंकज तिवारी ने बताया कि जहरीला पदार्थ खाने की सूचना सीएचसी से मिली है। युवक की शादी थी, लकड़ी गायब होने से बारात लौट आई थी, इसी से वह आहत था। तहरीर नहीं मिली है। जांच कराई जा रही है।

