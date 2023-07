Raebareli News: उफान पर गंगा, गांवों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा; कागज पर निगरानी कर रही बाढ़ चौकियां

Raebareli News उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिले में बाढ़ जैसे हालात उत्तपन्न हो गए हैं। पहाड़ों पर हो रही बारिश से लगातार पानी यहां छोड़ा जा रहा है जिससे नदियां उफान पर हैं। रायबरेली में भी जल स्तर बढ़ने से गंगा नदी उफान पर बह रही हैं। पहाड़ों पर बारिश और नरौरा बांध से पानी छोड़े जाने से डलमऊ में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु के करीब पहुंच रहा है।

उफान पर गंगा, गांवों पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा; कागज पर निगरानी कर रही बाढ़ चौकियां

