बहन का नाम न होने पर युवक ने फाड़े गणना प्रपत्र, बीएलओ की तहरीर पर एफआईआर दर्ज

जागरण संवाददाता, रायबरेली। मतदाता सूची में बहन का नाम न होने से नाराज एक युवक ने बीएलओ से गणना प्रपत्र छीनकर फाड़ दिए। बीएलओ ने आरोप लगाया कि दोनों ने गणना प्रपत्र पास के एक तालाब में फेंक दिया और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने बीएलओ की तहरीर पर आरोपित भाई बहन के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

पूरे पंडित मजरे रोखा निवासी विमलेश कुमारी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह बूथ संख्या 75 पर बीएलओ का कार्य कर रही है। उनका कहना है कि सोमवार को अपने घर के दरवाजे बैठकर एसआइआर के तहत गणना प्रपत्रों की मैपिंग का कार्य कर रही थी।

तभी ऊंचाहार के मुंडीपुर निवासी मनीष एक साथी के साथ वहां आया और उनसे पूछा कि मेरी बहन प्रीति का नाम सूची में क्यों नही है? बीएलओ ने अनुसार इस पर उन्होंने मनीष से कहा कि तुम्हारा घर मुंडीपुर ऊंचाहार में है। अभी तुम्हारी बहन प्रीति का नाम सूची में नहीं है।

आरोप है कि इसी बात से नाराज होकर मनीष ने अपनी बहन प्रीति के साथ मिलकर उनसे गणना प्रपत्र छीनकर फाड़ दिए और पास स्थित तालाब में फेंक दिया। जब विमलेश ने इसका विरोध किया तो भाई बहन ने मिलकर उन्हें मारा पीटा।