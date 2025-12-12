फसलों के नुकसान पर मिलेगा मुआवजा, योजना का लाभ लेने के लिए किसान 31 दिसंबर तक करा लें ये काम
जागरण संवाददाता, रायबरेली। तहसील अंतर्गत 66,009 किसान पंजीकृत हैं। अब तक 64 फीसद किसानों की ही फार्मर रजिस्ट्री हो सकी है।
बिना फार्मर रजिस्ट्री वाले किसान दैवीय व प्राकृतिक आपदा से फसल को पहुंचने वाले नुकसान की भरपाई के लिए संचालित फसल बीमा योजना के लाभ से वंचित रह जाएंगे। ऐसे में रबी सीजन की प्रमुख गेहूं सहित अन्य फसल का बीमा कराने की मंशा रखने वाले किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना अनिवार्य हो गया है।
शासन द्वारा किसानों को रबी सीजन की फसलों के लिए बीमा की तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। किसानों द्वारा भरपूर मेहनत व महंगी लागत लगाकर बोई जाने वाली फसल कभी सूखे की मार तो कभी ओलावृष्टि से बर्बाद हो जाती है। ऐसे में उनकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है।
पैदावार प्रभावित होने पर उनके सामने केवल हाथ मलने के अलावा कुछ भी शेष नहीं बचता है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न होने पर फसल बीमा उनका बड़ा सहारा बन जाती है। योजना के अंतर्गत प्रतिकूल मौसमी स्थितियों से चयनित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है।
कृषि विभाग के प्राविधिक सहायक शिवप्रसाद चौरसिया ने बताया कि रबी सीजन की प्रमुख गेहूं फसल का बीमा कराने के लिए 31 दिसंबर तक की तिथि निर्धारित की गई है। फसल की बोआई न कर पाने, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जल भराव, बादल फटने, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति फसल कटाई के पश्चात सूखने आदि के लिए रखने पर 14 दिन की अवधि में ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम वर्षा से नुकसान होने पर क्षति पूर्ति दिए जाने का प्राविधान है। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है।
उन्होंने बताया कि ऋणी कृषक का बीमा स्वत: हो जाता है, गैर ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड, स्व प्रमाणित फसल बोआई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छाया प्रति (आइएफएससी कोड) के साथ किसी भी कामन सर्विस सेंटर अथवा बैंक शाखा में फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं।
