Rahul Gandhi Raebareli Visit लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मंगलवार को रायबरेली पहुंचे। यहां उन्‍होंने पीपलेश्वर चुरुवा मंदिर में दर्शन किया। इसके बाद डिग्री कॉलेज चौराहे के सुंदरीकरण कार्य का उद्घाटन और पीएमजीएसवाई की सड़कों का शिलान्यास क‍िया। राहुल गांधी बचत भवन में आयोजित दिशा की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जिलेभर के जनप्रतिनिधियों को भी शामिल होना है।

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पहुंचे रायबरेली।