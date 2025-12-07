UP Weather Update: बादलाें की आवाजाही के बीच चलीं सर्द हवाएं, कल से बढ़ेगी गलन वाली ठंड

जागरण संवाददातात, रायबरेली। इस बार दिसंबर के पहले सप्ताह से ही काफी ठंड पड़ने लगी है। रविवार को सुबह से बादलों की आवाजाही बनी रही। हल्की धूप निकली, लेकिन उत्तर पश्चिमी सर्द हवाएं चलने के कारण लोग धूप में नहीं बैठ सके।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दिनभर लोग ठिठुरे रहे। बादलों के कारण रात के तापमान में कुछ बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। मौसम विज्ञानी ने मंगलवार से गलन वाली ठंड पड़ने के पूरे आसार जताए हैं, इसके साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। कई दिनों से सुबह और शाम ठंड पड़ रही थी।

रविवार से उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से दिन में काफी ठंड का असर रहा। हालांकि बादलों की आवाजाही के कारण शनिवार की रात का तापमान 9.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शुक्रवार की रात को तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था।

आसमान में बादलों के कारण रात के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। इससे दिन में लोग टोपी व मफलर से काम बंद किए हुए नजर आए। सोमवार को भी रात के तापमान में बढ़े रहेंगे, लेकिन मंगलवार से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी।

अभी दिन में धूप का असर रहेगा, कारण यह है कि उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती हैं तो उससे बादल छट जाते हैं और आसमान साफ हो जाता है। इससे तेज निकलती है। इससे दिन में राहत रहेगी, लेकिन सुबह शाम काफी ठंड पड़ेगी।