खुजली वाला पाउडर छिड़कर गल्ला व्यवसायी से साढ़े चार लाख की टप्पेबाजी; दिनदहाड़े बाइक सवार बदमाशों ने की वारदात

जासं, रायबरेली : मिल एरिया के मलिकमऊ में शनिवार की दोपहर बाइक सवार बदमाशों ने खुजली वाला पाउडर छिड़क कर गल्ला व्यवसायी का ध्यान भटकाया और उसकी बाइक की डिग्गी में साढ़े चार लाख रुपये पार कर दिए। रायबरेली-सुलतानपुर हाईवे पर दिनदहाड़े टप्पेबाजी की वारदात से सनसनी फैल गई। एसओजी और सिटी सर्किल की पुलिस बदमाशों की खोजबीन में लगी है। अमेठी के तोता नगर मजरे जुगराज पुर थाना शिवरतनगंज निवासी अमित जायसवाल गेंहू की खरीद बिक्री का काम करता है। उसने मिल एरिया में संचालित सांवरिया फैक्ट्री को गेंहू बेचा था, जिसका भुगतान लेने शनिवार की सुबह वह आया था। फैक्ट्री से उसे साढ़े चार लाख रुपये का चेक मिला था। अमित चेक लेकर बैंक आफ बड़ौदा मलिकमऊ पहुंचा और कैश लेकर बाइक की डिग्गी में रख लिया। वह जायस मंडी की ओर जाने लगा, तभी बाइक सवार दो बदमाश उसके बगल से निकले और उसके ऊपर खुजली वाला पाउडर छिड़क दिया। खुजली होने पर अमित ने माडल शाप के पास बाइक खड़ी कर दी और पास में दुकान से पाउडर व पानी लेने चला गया। इसी बीच बाइक सवार दोनों बदमाश वहां पहुंच गए और डिग्गी से रकम निकालकर सुलतानपुर की ओर भाग निकले। अमित ने तुरंत घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने बैंक के सीसी फुटेज खंगाले हैं। संदेह के आधार पर तीन-चार युवकों को पकड़ा गया है। हालांकि, इस बाबत पुलिस अधिकारी कुछ बोल नहीं रहे हैं। एसपी आलोक प्रियदर्शी ने बताया कि व्यवसायी के साथ टप्पेबाजी हुई है। बदमाशों की तलाश की जा रही है। जल्द ही वारदात का राजफाश किया जाएगा।

Edited By: Mohammed Ammar