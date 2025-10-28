Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    यूपी में ड्यूटी के दौरान विवाद, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट; नोटिस जारी

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 02:39 PM (IST)

    रायबरेली में बस संचालन के दौरान परिचालक गोविंद सिंह पर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने और मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि उसने निर्धारित समय से अधिक सवारियां बैठाईं और बस हटाने के लिए कहने पर दूसरे परिचालक से दुर्व्यवहार किया। अधिकारियों ने जांच टीम गठित कर चालक और परिचालक दोनों को नोटिस जारी किया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रायबरेली।  बस संचालन के दौरान एक गंभीर विवाद सामने आया है, जिसमें एक परिचालक द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने और मारपीट की घटना की शिकायत की गई है। वहीं विवाद को लेकर अधिकारियों ने नोटिस जारी करके प्रकरण की जांच के लिए टीम गठित किया है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवहन निगम डिपो रायबरेली के वाहन संचालन व्यवस्था के तहत प्रत्येक बस को निर्धारित समय दिया जाता है। इसी क्रम में वाहन संख्या यूपी 33 एटी 4067 के चालक राजेश और परिचालक गोविंद सिंह निर्धारित समय से अधिक लगभग 15 मिनट तक सवारियां बैठाते रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    ड्यूटी पर तैनात आर के मिश्रा द्वारा वाहन आगे बढ़ाने के लिए कहे जाने पर गोविंद सिंह ने आदेश की अवहेलना करते हुए गाड़ी पूरी भरने की जिद की। वहीं, पीछे खड़ी प्रयाग डिपो की बस संख्या 3 के परिचालक साबिर द्वारा भी गाड़ी हटाने का आग्रह किया गया, जिस पर गोविंद सिंह ने उन्हें जातिसूचक शब्द कहे और कथित रूप से मारपीट की।

    साथ ही गोविंद सिंह द्वारा धमकी दी गई कि रायबरेली में लड़के बुलाकर देख लेने की बात कही गई। घटना की सूचना उच्चाधिकारियों को दी गई। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि विवाद के मामले में रायबरेली डिपो के अधिकारियों के नेतृत्व में जांच टीम गठित किया गया है।इसके साथ ही चालक राजेश व परिचालक गोविंद सिंह को नोटिस देकर स्पष्टीकरण मांगा गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।