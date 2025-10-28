यूपी में ड्यूटी के दौरान विवाद, जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर मारपीट; नोटिस जारी

जागरण संवाददाता, रायबरेली। बस संचालन के दौरान एक गंभीर विवाद सामने आया है, जिसमें एक परिचालक द्वारा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करने और मारपीट की घटना की शिकायत की गई है। वहीं विवाद को लेकर अधिकारियों ने नोटिस जारी करके प्रकरण की जांच के लिए टीम गठित किया है।



प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवहन निगम डिपो रायबरेली के वाहन संचालन व्यवस्था के तहत प्रत्येक बस को निर्धारित समय दिया जाता है। इसी क्रम में वाहन संख्या यूपी 33 एटी 4067 के चालक राजेश और परिचालक गोविंद सिंह निर्धारित समय से अधिक लगभग 15 मिनट तक सवारियां बैठाते रहे।

ड्यूटी पर तैनात आर के मिश्रा द्वारा वाहन आगे बढ़ाने के लिए कहे जाने पर गोविंद सिंह ने आदेश की अवहेलना करते हुए गाड़ी पूरी भरने की जिद की। वहीं, पीछे खड़ी प्रयाग डिपो की बस संख्या 3 के परिचालक साबिर द्वारा भी गाड़ी हटाने का आग्रह किया गया, जिस पर गोविंद सिंह ने उन्हें जातिसूचक शब्द कहे और कथित रूप से मारपीट की।