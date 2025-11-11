बस कंडक्टर ने कहा- टिकट बनवा लो, सिपाही ने वर्दी का रौब दिखाकर काटा हंगामा, परेशान हो उठे यात्री
एक बस में, कंडक्टर द्वारा टिकट मांगने पर एक सिपाही ने वर्दी का रौब दिखाते हुए हंगामा किया। सिपाही ने टिकट बनवाने से इनकार कर दिया और कंडक्टर के साथ बहस करने लगा, जिससे बस में सवार यात्री परेशान हो गए और खलबली मच गई। यात्रियों ने सिपाही को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। डिपो से से बछरावां जा रही बस में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब सवार एक सिपाही ने परिचालक पर वर्दी का रौब दिखाते हुए बिना टिकट यात्रा करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया।
रायबरेली डिपो की बस जैसे ही शहर से रवाना हुई, परिचालक ने सभी यात्रियों से टिकट लेने को कहा। इसी दौरान वर्दीधारी सिपाही ने वर्दी की हनक दिखाकर टिकट लेने से इनकार कर दिया। परिचालक द्वारा नियमों का हवाला देने पर सिपाही भड़क उठा और बस में ही हंगामा करने लगा।
बस के अन्य यात्री भी इस घटनाक्रम से परेशान हो उठे। परिचालक ने मामले की सूचना तत्काल डिपो अधिकारियों को दी। परिचालक ए एस कुमार चौधरी का कहना है कि सिपाही का कहना है कि वह रोडवेज की बसों से भी फ्री आता-जाता है, जिसको लेकर गंगागंज में आधे घंटे तक संचालन बाधित हुआ।
परिचालक ने बताया कि हरचंदपुर के गंगागंज में मौजूद पुलिस अधिकारी से शिकायत के साथ ही डिपो के अधिकारियों को सूचना दी गई है। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि वर्दी के रौब में परिचालक से बिना टिकट के यात्रा करने का सिपाही दबाव बनाया और संचालन आधे घंटे तक बाधित किया है।
इसको लेकर सिपाही का पता लगाया जा रहा है कि किस थाने में तैनात है। उसके बाद वहां के थानाध्यक्ष व एसपी को उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पत्राचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि परिवहन निगम की बसों में किसी को भी बिना टिकट यात्रा करने की अनुमति नहीं है, चाहे वह किसी भी पद पर हो।
