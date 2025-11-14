सप्ताह में एक दिन BEO कार्यालय में BSA सुनेंगे शिकायत, यूपी के इस जिले में 18 नवंबर से शुरू होगी सेवा

जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी राहुल सिंह ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को पत्र भेजकर सूचित किया है कि वह एक दिन बीईओ कार्यालय में बैठेंगे। इस दौरान वह उस क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की शिकायत सुनेंगे। बीएसए ने कहा कि कई बार शिक्षक बीमारी, गर्भावस्था अथवा अन्य कारणों से मुख्यालय पर उपस्थिति होकर अपनी शिकायतों के समाधान के लिए आवेदन नही कर पाते हैं। जिसके चलते उनकी समस्या का समय पर निस्तारण नही हो पाता है।

इसलिए 18 नवंबर से सप्ताह में एक दिन बीआरसी में जन सुनवाई होगी। निर्धारित रोस्टर के अनुसार 19 नवंबर मंगलवार को बछरावां, 21 नवंबर शुक्रवार काे डीह, 27 नवंबर गुरुवार को सरेनी, 2 दिसंबर मंगलवार को हरचंदपुर, 5 दिसंबर को शुक्रवार को सतांव, 9 दिसंबर को मंगलवार को डलमऊ, 12 दिसंबर शुक्रवार को लालगंज, 16 दिसंबर मंगलवार को सरेनी, 19 दिसंबर को शुक्रवार को शिवगढ़, 23 दिसंबर मंगलवार को ऊंचाहार, 26 दिसंबर शुक्रवार को छतोह व 30 दिसंबर मंगलवार को राही व नगर में सुनवाई होगी।