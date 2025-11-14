सप्ताह में एक दिन BEO कार्यालय में BSA सुनेंगे शिकायत, यूपी के इस जिले में 18 नवंबर से शुरू होगी सेवा
रायबरेली के जिला बेसिक शिक्षाधिकारी राहुल सिंह ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि वे सप्ताह में एक दिन बीईओ कार्यालय में शिक्षकों की शिकायतें सुनेंगे। यह निर्णय शिक्षकों को मुख्यालय पर आने में होने वाली परेशानियों को देखते हुए लिया गया है। जनसुनवाई 18 नवंबर से शुरू होगी, जिसके लिए रोस्टर निर्धारित कर दिया गया है।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। जिला बेसिक शिक्षाधिकारी राहुल सिंह ने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को पत्र भेजकर सूचित किया है कि वह एक दिन बीईओ कार्यालय में बैठेंगे। इस दौरान वह उस क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की शिकायत सुनेंगे।
बीएसए ने कहा कि कई बार शिक्षक बीमारी, गर्भावस्था अथवा अन्य कारणों से मुख्यालय पर उपस्थिति होकर अपनी शिकायतों के समाधान के लिए आवेदन नही कर पाते हैं। जिसके चलते उनकी समस्या का समय पर निस्तारण नही हो पाता है।
इसलिए 18 नवंबर से सप्ताह में एक दिन बीआरसी में जन सुनवाई होगी। निर्धारित रोस्टर के अनुसार 19 नवंबर मंगलवार को बछरावां, 21 नवंबर शुक्रवार काे डीह, 27 नवंबर गुरुवार को सरेनी, 2 दिसंबर मंगलवार को हरचंदपुर, 5 दिसंबर को शुक्रवार को सतांव, 9 दिसंबर को मंगलवार को डलमऊ, 12 दिसंबर शुक्रवार को लालगंज, 16 दिसंबर मंगलवार को सरेनी, 19 दिसंबर को शुक्रवार को शिवगढ़, 23 दिसंबर मंगलवार को ऊंचाहार, 26 दिसंबर शुक्रवार को छतोह व 30 दिसंबर मंगलवार को राही व नगर में सुनवाई होगी।
उन्होंने सभी खंड शिक्षाधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि इस व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करें। जनसुनवाई दिवस एवं समय की सूचना सभी विद्यालयों को प्रेषित करें, जिससे शिक्षक व अभिभावकगण समयावधि में उपस्थित होकर समस्याओं का आवेदन प्रस्तुत करे सकें। किन्ही कारणों से जनसुनवाई न होने पर आगामी दिवस में की जाएगी।
