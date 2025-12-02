साजिश या हादसा? पटना से जम्मूतवी जा रही अर्चना एक्सप्रेस का AC बोगी दरका; जांच में जुटी RPF
रायबरेली में पटना से जम्मूतवी जा रही अर्चना एक्सप्रेस की एसी बोगी का शीशा दरकने से यात्रियों में दहशत फैल गई। यात्री कमलेश के अनुसार, पत्थरबाजी के कार ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रायबरेली। पटना से जम्मूतवी जाने वाली गाड़ी संख्या 12355 में उस समय हड़कंप मच गया जब एसी बोगी नंबर 233441 (एम-1 कोच) का एक शीशा दरक गया।
ये ट्रेन प्रतापगढ़ की ओर से लखनऊ जाते दौरान शीश बोगी का दरकने का मामला प्रकाश में आया है। जिससे यात्रियों में हलचल मच रही। कोच में सफर कर रहे यात्री कमलेश ने बताया कि शीशा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा पत्थरबाजी किए जाने के कारण क्षतिग्रस्त हुआ है। अचानक तेज आवाज के साथ कांच टूटने लगा तो यात्रियों ने सीट बदलकर सुरक्षित स्थान पर बैठना बेहतर समझा।
घटना के बाद ट्रेन स्टाफ ने तुरंत इसकी सूचना रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) को दी। वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त रेल सुरक्षा बल देवांश शुक्ल ने बताया कि ये एसी बोगी का शीशा दरकने के मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
