रायबरेली में अखिलेश यादव का आगमन, सपा प्रमुख के दौरे से सियासी हलचल तेज; तैयारियाें में जुटे सपाई

जागरण संवाददाता, रायबरेली। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री 24 सितंबर को शहर आ रहे हैं। उनके आगमन को लेकर पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं और तैयारियों में जुटे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शहर स्थित हरचंदपुर विधायक के आवास पर करीब साढ़े तीन घंटे तक रुकेंगे। सपा छात्र सभा और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच तीन दिन पूर्व हुए टकराव के बाद सपा प्रमुख के आगमन को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है।

सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गुरुवार को आएंगे। लखनऊ में उन्होंने दो दिन पूर्व ही इसकी जानकारी दी थी। पार्टी जिलाध्यक्ष इं. वीरेंद्र यादव, हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी, बछरावां विधायक श्याम सुंदर भारती और सरेनी विधायक देवेंद्र सिंह समेत जिला प्रतिनिधिमंडल ने उनसे लखनऊ में मुलाकात की थी।

प्रतिनिधि मंडल ने उन्हें 18 सितंबर को डिग्री कालेज चौराहे पर सपा छात्रसभा और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच टकराव के बाद पुलिस से हुई झड़प के बारे में भी अवगत कराया था। जारी कार्यक्रम के अनुसार, पूर्व मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे बछरावां से जनपद की सीमा में प्रवेश करेंगे। इसके बाद शहर के घंटाघर चौराहे के पास स्थित चक अहमदपुर में वह डेढ़ बजे हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी के आवास पर पहुंचेंगे, जहां वह साढ़े तीन घंटे तक रुकेंगे। बताया जा रहा है कि यहां वह पार्टी विधायकों के साथ बैठक कर सकते हैं।

सपा प्रमुख के साढ़े तीन घंटे शहर में रुकने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। लोगों के बीच चर्चा है कि वह सपा जिलाध्यक्ष और शहर कोतवाल के बीच हुई नोकझाेंक का मुद्दा भी उठा सकते हैं, ऐसे में उनके निशाने पर पुलिस प्रशासन होगा।