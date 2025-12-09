यूपी में व्यापार बढ़ाने के नाम पर दवा कारोबारियों से 5 लाख की ठगी, ऑफिस में ताला लगाकर ठग हुए फरार

संवाद सूत्र, जागरण, अमावां (रायबरेली)। ठगों ने दवाओं की रेंज बढ़ाने की बात कर दो दवा कारोबारियों से पांच लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने दवा कारोबारियों की तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है। बछरावां के पश्चिम गांव निवासी सचेंद्र व हरचंदपुर के राजेश ने मिल एरिया पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वे मेडिकल स्टोर संचालक हैं। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर मुकेश झा नाम के एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और खुद को फार्मा कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए रायबरेली बुलाया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें