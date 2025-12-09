यूपी में व्यापार बढ़ाने के नाम पर दवा कारोबारियों से 5 लाख की ठगी, ऑफिस में ताला लगाकर ठग हुए फरार
संवाद सूत्र, जागरण, अमावां (रायबरेली)। ठगों ने दवाओं की रेंज बढ़ाने की बात कर दो दवा कारोबारियों से पांच लाख रुपये ठग लिए। पुलिस ने दवा कारोबारियों की तहरीर पर आरोपित के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
बछरावां के पश्चिम गांव निवासी सचेंद्र व हरचंदपुर के राजेश ने मिल एरिया पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वे मेडिकल स्टोर संचालक हैं। इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर मुकेश झा नाम के एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और खुद को फार्मा कंपनी का प्रतिनिधि बताते हुए रायबरेली बुलाया।
पीड़ितों का कहना है कि आरोपित ने उन्हें कल्लू का पुरवा के पास एक स्थान पर बुलाया और एजेंसी व प्रोडक्ट रेंज बढ़ाए जाने का ऑफर दिया।
जब वे राजी हो गए तो आरोपित ने उनसे पांच लाख रुपये लिए। करीब पांच दिन बाद जब वे दोबारा आरोपित के कार्यालय पहुंचे तो देखा कि वहां ताला लटक रहा है। जब उन्होंने आरोपित को फोन किया तो फोन भी बंद बता रहा था।
इस पर उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी का एहसास हुआ। सीओ सिटी अरुण कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपित की तलाश की जा रही है।
