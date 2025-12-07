Language
    रेलवे और बस स्टेशन पर 20-20 बेड का बनेगा रैन बसेरा, बिना आईडी के भी रुक सकेंगे जरूरतमंद

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 07 Dec 2025 04:15 PM (IST)

    रायबरेली में रेलवे और बस स्टेशन पर 20-20 बेड के रैन बसेरे बनाए जाएंगे। जरूरतमंद लोग बिना किसी पहचान पत्र के यहां रात बिता सकेंगे। इस सुविधा से उन लोगो ...और पढ़ें

    रेलवे और बस स्टेशन पर बनेगा रैन बसेरा।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। सर्दी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए जरूरतमंद व यात्रियों को राहत देने की तैयारी में जुट गया है। इसी क्रम में रायबरेली रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन पर 20-20 बेड का अस्थायी रैन बसेरा तैयार कराया जा रहा है, जिसमें यात्रियों को रात में ठहरने की व्यवस्था होगी।

    सबसे खास बात यह है कि इस बार किसी व्यक्ति के पास पहचान पत्र न होने पर भी उसे रैन बसेरा में रुकने की अनुमति दी जाएगी। पहचान पत्र न होने की स्थिति में कर्मचारी संबंधित व्यक्ति की फोटो खींचकर उसका रिकॉर्ड रखेंगे, ताकि संदिग्ध होने पर उसकी पहचान असानी से किया जा सके।

    दोनों स्थानों पर रैन बसेरों के संचालन के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी भी तय कर दी गई है। प्रत्येक रैन बसेरा पर तीन-तीन कर्मचारियों की तैनाती होगी, जिनकी ड्यूटी आठ-आठ घंटे की होगी। वहीं साफ-सफाई, गद्दे, कंबल व पेयजल की व्यवस्था भी नगर निगम के जलकल विभाग की ओर से कराई जाएगी।

    अधिकारियों के मुताबिक यह व्यवस्था दिसंबर से फरवरी तक लागू रहेगी, जिसे जरूरत पड़ने पर आगे भी बढ़ाया जा सकता है। नगर पालिका के जलकल विभाग के अवर अभियंता नीरज कुमार का कहना है कि ठंड के दौरान रेलवे स्टेशन व बस स्टेशन पर भी बड़ी संख्या में यात्री रातों में आते जाते हैं। जिसके लिए रेलवे स्टेशन व बस स्टाप पर 20-20 बेड का अस्थायी रैन बसेरा बनाया जा रहा है।

    जिन्होंने बताया कि जिन यात्रियों के पास आईडी भी नही होगा, उनके तस्वीर खींचने के साथ ही उनका मोबाइल नंबर, यदि मोबाइल नंबर नही है तो ग्राम प्रधान, नगर पंचायत व नगरपालिका के अध्यक्ष व सभासद आदि का मोबाइल नंबर अपने रिकॉर्ड में रखा जाएगा।