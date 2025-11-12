Language
    चोरी हुआ गहना न मिलने पर महिलाकर्मी ने एक साथ खा ली नींद की कई गोलियां, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

    By Rajendra Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 04:03 PM (IST)

    प्रयागराज के फाफामऊ में एक महिला कर्मचारी ने कमरे से गहने चोरी होने के बाद नींद की गोलियां खा लीं, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। पुलिस पूछताछ में महिला ने बताया कि वह गहना चोरी के लिए खुद को जिम्मेदार मानती है। डीसीपी गंगानगर ने मामले की जांच एसीपी को सौंपी है। महिला का डिप्रेशन का इलाज चल रहा था और गहने चोरी होने के बाद उसने यह कदम उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। कमरे से चोरी हुआ गहना नहीं मिलने से परेशान फाफामऊ में किराये पर रहने वाली एक महिला कर्मचारी ने अत्याधिक नींद की गोली खा ली। इससे उसकी हालत बिगड़ गई। उसे समीप के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

    हालत में सुधार होने पर जब पुलिस अधिकारियों ने उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि गहना चोरी होने के पीछे वह खुद को जिम्मेदार मानते हुए ऐसा कदम उठाया था। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत ने इस पूरे प्रकरण की जांच एसीपी को सौंपी है।

    गोरखपुर जनपद के बरगदवा गांव निवासी अभया पांडेय फाफामऊ में किराये का कमरा लेकर रहती है। वह एक फाइनेंस कंपनी में कर्मचारी है। 19 सितंबर को कमरे में ताला बंद करके वह लखनऊ गई थीं। तीन दिन बाद लौटीं तो कमरे में रखे गहने गायब थे।

    यह जानकार वह परेशान हो गई और फिर थाने पहुंचकर शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया।महिला ने जिस संदिग्ध युवक के बारे में बताया, उसके बारे में पुलिस ने पूछताछ की। महिला जल्द से जल्द जेवरात वापस दिलाए जाने की बात कहती रही। इसी बीच उसने अत्याधिक नींद की गोली खा ली।

    हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हालत में सुधार हुआ तो महिला का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हुआ, जिसमें वह कह रही हैं कि अगर जेवरात नहीं मिला तो फिर से गोली खा लेंगी। हालांकि, इस वीडियो की पुष्टि दैनिक जागरण नहीं करता है।

    मामला पुलिस अधिकारियों के संज्ञान में आया तो महिला के घर पहुंचकर बातचीत की गई। समझाया गया कि जल्द मामले का राजफाश किया जाएगा। डीसीपी गंगानगर कुलदीप सिंह गुनावत का कहना है कि महिला से बातचीत की गई तो बताया गया कि उसका डिप्रेशन का इलाज लखनऊ में चल रहा है।

    आभूषण चोरी होने के बाद वह खुद को दोषी मान रही थी, जिस कारण अत्याधिक नींद की गोली खा ली थी। डीसीपी का कहना है कि उत्पीड़न जैसी बातें गलत हैं। हालांकि, इस पूरे प्रकरण की जांच एसीपी को सौंपी गई है। वहीं, गहने चोरी होने के मामले में गठित टीम लगातार कार्य कर रही है। सर्विलांस टीम भी लगी हुई है।

    पड़ोस की महिला पर हुआ था संदेह

    जिस मकान में अभया पांडेय किराये पर रहती है, वहां आठ किरायेदार और हैं। यहां रहने वाली एक महिला किरायेदार पर संदेह हुआ था, जिस पर महिला पुलिसकर्मियों ने उससे पूछताछ की थी। कमरे की भी तलाशी ली गई थी, लेकिन कुछ नहीं मिला था।