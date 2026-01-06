Language
    माघ मेला में खुला विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय, मेला में काम करने वाले श्रमिकों व स्वच्छताग्रहियों के बच्चे पढ़ेंगे

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 05:55 PM (IST)

    प्रयागराज के माघ मेले में बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय खोला है। यह विद्यालय मेला में काम करने वाले श्रमिकों और स्वच्छताग्रहियों ...और पढ़ें

    प्रयागराज माघ मेले में खुले विद्या कुंभ प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के साथ विशिष्टजन। जागरण 

    जागरण संवाददाता, प्रयागराज। त्रिवेणी तट पर लगे आस्था के माघ मेले में स्नान, ध्यान के साथ ज्ञान की धारा प्रवाहित हो रही है। इस कड़ी को मजबूत बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्या कुंभ विद्यालय की शुरुआत की है। यह विद्यालय सेक्टर तीन में सैनिटाइजेशन कालोनी के पास है। इसमें मेला में काम करने वाले श्रमिकों व स्वच्छताग्रहियों के बच्चों काे शिक्षा दी जाएगी। विद्यालय में आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था भी है।

    मंडलायुक्त ने विद्यालय का किया उद्घाटन 

    मंडलायुक्त सौम्या अग्रवाल ने उद्घाटन करने के बाद कहा, शिक्षा का मूल उद्देश्य है कि कोई भी बच्चा आउट आफ स्कूल न रहे। उन्हें गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए। विशिष्ट अतिथि सीडीओ हर्षिका सिंह ने कहा, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई खेल सामग्री, विज्ञान व गणित किट के माध्यम से शिक्षण व्यवस्था को प्रभावी बनाया जाए।

    बच्चों को ड्रेस आदि का वितरण 

    मिडडे मील समन्वयक राजीव त्रिपाठी ने बताया कि तीन से 14 वर्ष के बच्चों को चिह्नित कर कुल 333 बच्चों का पंजीयन कर लिया गया है। बच्चों को ड्रेस (पैंट, शर्ट, स्वेटर, जूता मोजा, टोपी) दिया गया। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त संस्था एजुकेट गर्ल्स ने बच्चों को ज्ञान का पिटारा, स्टेशनरी, अभ्यास पुस्तिका, वर्कशीट, कलाक्राफ्ट व शिव नाडर फाउंडेशन की तरफ से उमंग किट, टीचर लर्निंग मटेरियल उपलब्ध कराया है। इस मौके पर मेला अधिकारी ऋषिराज, अभिनव पाठक, डा. आनन्द कुमार सिंह, वैशाली शुक्ल, अभिनव दुबे, आशीष राय, शशिकांत मिश्र, शशांक मिश्र आदि मौजूद रहे।

    आइसीटी लैब और स्मार्ट क्लास की व्यवस्था

    बीएसए अनिल कुमार ने कहा कि विद्या कुंभ विद्यालय में आइसीटी के माध्यम से शिक्षा देने के लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है। कक्षा एक को शृजन, कक्षा दो को विद्या अंकुर, कक्षा तीन को विद्या उदय, कक्षा चार को विद्या अर्जन, कक्षा पांच को विद्या पथ की संज्ञा दी गई है।

