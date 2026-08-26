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UP TET 2026 Result : खत्म हुआ अभ्यर्थियों का इंतजार, यूपीटीईटी का रिजल्ट घोषित

By Awadhesh Pandey Edited By: Brijesh Srivastava
Updated: Wed, 26 Aug 2026 08:52 PM (IST)

उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित यूपी टीईटी 2026 के परिणाम का इंतजार खत्म हो गया है। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर की इस परीक्षा का रिजल्ट बुधवार रात घोषित किया गया।

UP TET 2026 Result उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीईटी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है।

UP TET 2026 Result उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग की टीईटी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है।

HighLights

  1. उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा आयोजित की थी

  2. प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए था यह टेस्ट

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। UP TET 2026 Result उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के परिणाम को लेकर अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे लेकिन अब इंतजार खत्म हो गया है। बुधवार रात में रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। आयोग के उप सचिव ने यह जानकारी दी। 

UP TET 2026 Result प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) का आयोजन उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने दो, तीन एवं चार जुलाई को किया था। इसका परिणाम घोषित गया।