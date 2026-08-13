UPRTOU के कुलपति प्रो. सत्यकाम का त्यागपत्र, राज्य विश्वविद्यालय के VC डॉ. अखिलेश सिंह को अतिरिक्त दायित्व

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (UPRTOU) के कुलपति प्रो. सत्यकाम ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है। उनके इस्तीफे के बाद उत्तर प्रदेश की राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय की कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल ने प्रो. राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अखिलेश कुमार सिंह को मुक्त विश्वविद्यालय के कुलपति का अतिरिक्त दायित्व सौंपा है। इस संबंध में राजभवन की ओर से गुरुवार को आदेश जारी कर दिया गया।

प्रो. अखिलेश कुमार सिंह अपनी वर्तमान जिम्मेदारियों के साथ मुवि के कुलपति का अतिरिक्त दायित्व संभालेंगे। यह व्यवस्था नए कुलपति की नियुक्ति होने तक, अधिकतम छह माह अथवा अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। राजभवन से पत्र मिलने के बाद प्रो. अखिलेश सिंह शुक्रवार को उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय पहुंचकर कुलपति पद का अतिरिक्त दायित्व संभालेंगे।

कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल ने प्रो. सत्यकाम को पांच जून 2024 को उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया था। वह करीब दो वर्ष दो माह तक इस पद पर रहे। उनका कार्यकाल अभी लगभग 10 माह शेष था। ऐसे में कार्यकाल पूरा होने से पहले उनके त्यागपत्र ने विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी है।

सूत्रों के अनुसार कुलाधिपति ने प्रो. सत्यकाम को 12 अगस्त को राजभवन बुलाया था। वहां उन्होंने अपना त्यागपत्र सौंपा। त्यागपत्र में व्यक्तिगत कारणों का उल्लेख किए जाने की बात सामने आई है। हालांकि उनके इस्तीफे की परिस्थितियों को लेकर विश्वविद्यालय परिसर में तरह-तरह की चर्चाएं हैं।

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दीक्षा समारोह में व्यवस्थाओं पर हुई थी टिप्पणी मुक्त विश्वविद्यालय के हालिया दीक्षा समारोह के दौरान कुलाधिपति आनंदी बेन पटेल ने विश्वविद्यालय की कुछ व्यवस्थाओं को लेकर मंच से तीखी टिप्पणी की थी। इसके बाद से ही विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर चर्चाएं बनी हुई थीं। ऐसे में 12 अगस्त को प्रो. सत्यकाम को राजभवन बुलाए जाने और इसके अगले दिन उनके त्यागपत्र की खबर सामने आने से घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर त्यागपत्र का कारण व्यक्तिगत बताया गया है।