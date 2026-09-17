UP राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय: जुलाई सत्र में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ी, विद्यार्थियों को मिला अंतिम मौका

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के जुलाई सत्र 2026-27 में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत की खबर है। विश्वविद्यालय ने प्रवेश प्रक्रिया की अंतिम तिथि एक बार फिर बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय के प्रवेश प्रभारी प्रो. जय प्रकाश यादव के अनुसार जुलाई सत्र में प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक विस्तारित कर दी गई है।

प्रवेश की अंतिम तिथि 30 सितंबर जुलाई सत्र 2026 में विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश की अंतिम तिथि पहले 15 सितंबर निर्धारित थी। कुलपति के निर्देशानुसार अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। इसके बाद जुलाई सत्र 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरह बंद कर दी जाएगी।

री-रजिस्ट्रेशन भी 30 सितंबर तक होगा इसके साथ ही जुलाई सत्र 2026-27 के विद्यार्थियों के लिए पुनः पंजीकरण (री-रजिस्ट्रेशन) की अंतिम तिथि भी 30 सितंबर निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय ने सभी क्षेत्रीय समन्वयकों को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई और विद्यार्थियों को सूचना देने के निर्देश दिए हैं।