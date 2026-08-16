UP राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ी, अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय मिलने से राहत

जागरण संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय (UPRTOU) में जुलाई 2026 सत्र के विभिन्न कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी है। पहले प्रवेश की अंतिम तिथि 15 अगस्त निर्धारित की गई थी। अब इच्छुक अभ्यर्थी 30 अगस्त तक प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे।

यूपीआरटीओयू के प्रवेश प्रभारी प्रो. जय प्रकाश यादव के अनुसार 30 अगस्त के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश स्वीकार नहीं होंगे। ऐसे में विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने के इच्छुक अभ्यर्थियों के पास अब आवेदन और प्रवेश प्रक्रिया पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय उपलब्ध होगा।

मुक्त विश्वविद्यालय में नियमित विश्वविद्यालयों से अलग दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से बड़ी संख्या में विद्यार्थी विभिन्न स्नातक, परास्नातक, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य कार्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं। नौकरीपेशा, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले तथा पढ़ाई जारी रखने के इच्छुक विद्यार्थियों के लिए तिथि विस्तार महत्वपूर्ण माना जा रहा है।