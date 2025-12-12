Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी लोक सेवा आयोग ने की एलटी ग्रेड गणित विषय की आंसर-की जारी, 17 दसंबर तक मांगी आपत्तियां

    By Shiv Govind Mishraa Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 12:10 AM (IST)

    उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) ने एलटी ग्रेड गणित विषय की आंसर-की जारी कर दी है। आयोग ने आंसर-की पर आपत्तियां भी आमंत्रित की हैं। उम्मीदवार 17 दिस ...और पढ़ें

    Hero Image

    राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी परीक्षा-2025 के तहत गणित विषय की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। गणित विषय की परीक्षा छह दिसंबर को एक ही सत्र में आयोजित की गई थी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सामान्य अध्ययन व गणित से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्र का स्कैन किया हुआ संस्करण तथा प्रश्नों के नीचे हाईलाइट व अंडरलाइन किए गए सही उत्तर आयोग की वेबसाइट पर 17 दिसंबर तक उपलब्ध रहेगा। प्रत्यावेदन, संगत साक्ष्यों सहित, एक ही बंद लिफाफे में आयोग को डाक द्वारा या आयोग के काउंटर पर 17 दिसंबर शाम पांच बजे तक जमा करना होगा।