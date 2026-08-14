UPPSC : असिस्टेंट प्रोफेसर के 8 विषयों की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम घोषित, 5497 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए सफल

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) ने राजकीय महाविद्यालय की सहायक आचार्य (असिस्टेंट प्रोफेसर) भर्ती परीक्षा-2025 के अंतर्गत आठ विषयों के प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इन विषयों में 5497 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए औपबंधिक रूप से सफल घोषित किया गया है।

प्रारंभिक परीक्षा 31 मई को आयोजित की गई थी। परिणाम आयोग की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के अवलोकन के लिए उपलब्ध कराया गया है। राजकीय महाविद्यालय परीक्षा-2025 के तहत कुल 28 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी। इनमें से वाणिज्य, चित्रकला, हिंदी, गणित, दर्शनशास्त्र, संस्कृत, जंतु विज्ञान और कंप्यूटर साइंस विषयों का परिणाम घोषित किया गया है।

वाणिज्य विषय में 8423 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जबकि 4154 अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थित हुए। कुल 157 रिक्तियों के सापेक्ष 945 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है। इसी प्रकार चित्रकला में 1582 पंजीकृत और 877 उपस्थित अभ्यर्थियों में से आठ रिक्तियों के सापेक्ष 213 अभ्यर्थी सफल हुए हैं।

हिंदी विषय में सबसे अधिक 16,098 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था और 10,801 परीक्षा में शामिल हुए। 87 रिक्तियों के सापेक्ष 1983 को सफल घोषित किया गया है। गणित में 3916 पंजीकृत तथा 1729 उपस्थित अभ्यर्थियों में से 79 रिक्तियों के सापेक्ष 474 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। दर्शनशास्त्र में 895 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए और 618 परीक्षा में शामिल हुए। 14 रिक्तियों के सापेक्ष 211 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया है।

संस्कृत में 618 पंजीकृत अभ्यर्थियों में से 4315 उपस्थित हुए और 56 रिक्तियों के सापेक्ष 878 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। जंतु विज्ञान में 4437 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए और 1926 परीक्षा में उपस्थित रहे। 79 रिक्तियों के सापेक्ष 775 अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण घोषित किया गया है।