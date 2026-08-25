सहायक अभियंताओं का भर्ती परिणाम 11 महीने से अटका, प्रतियोगी छात्रों का सब्र टूटा; UP लोक सेवा आयोग पर किया प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा-2024 अब कानूनी विवाद और प्रशासनिक देरी के कारण अधर में लटक गई हैं। 11 महीने से परिणाम का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों ने आयोग के बाहर प्रदर्शन किया और अध्यक्ष के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा।

हजारों युवाओं को रोजगार की थी उम्मीद 604 सहायक अभियंता पदों पर भर्ती के लिए दिसंबर 2024 में शुरू की गई प्रक्रिया ने प्रदेश के हजारों तकनीकी स्नातक युवाओं को रोजगार की नई उम्मीद दी थी, लेकिन मुख्य परीक्षा आयोजित होने के करीब 11 महीने बाद भी परिणाम घोषित नहीं होने से अभ्यर्थियों में निराशा बढ़ती जा रही है। इसको लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को आयोग के बाहर प्रदर्शन किया।

प्रारंभिक परीक्षा 20 अप्रैल 2025 को हुई थी राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 20 अप्रैल 2025 और मुख्य परीक्षा 28 सितंबर 2025 को निर्धारित की थी। आयोग ने 20 अप्रैल को प्रारंभिक परीक्षा सफलतापूर्वक आयोजित कराई और मई 2025 में उसका परिणाम भी घोषित कर दिया गया। इसके बाद माइग्रेशन नियम को लेकर विवाद शुरू हो गया।

उच्च न्यायालय पहुंचे कुछ अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा में असफल रहे कुछ अभ्यर्थियों ने वर्णित माइग्रेशन नीति के पालन को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी। अभ्यर्थियों का आरोप था कि आयोग ने माइग्रेशन नीति का सही ढंग से पालन नहीं किया है। मामले की सुनवाई के बाद परिणाम संशोधित करने का आदेश हुआ, लेकिन आयोग इससे संतुष्ट नहीं हुआ और मामला डिवीजन बेंच के समक्ष पहुंच गया।

परिणाम को लकर खड़ा हुआ सवाल 27 सितंबर 2025 को मुख्य परीक्षा से ठीक एक दिन पहले हुई सुनवाई में न्यायालय ने बड़ी संख्या में मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को बाधित न करने का रुख अपनाया। 28 सितंबर 2025 को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश भर में मुख्य परीक्षा आयोजित की गई लेकिन परीक्षा संपन्न होने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल परिणाम को लेकर खड़ा हो गया है।