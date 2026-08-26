PGT Recruitment 2022 : UPESSC ने जारी की प्रतीक्षा सूची, रिक्त सीटों पर मेरिट क्रम में चयनित कार्यभार ग्रहण करेंगे
PGT Recruitment 2022 उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने प्रवक्ता संवर्ग (PGT) भर्ती 2022 की प्रतीक्षा सूची जारी की है। रिक्त सीटों पर मेरिट क्रम में चयनित अभ्यर्थी कार्यभार ग्रहण करेंगे।
HighLights
उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सात जुलाई को जारी किया था 624 पदों का चयन परिणाम
टीजीटी संस्कृत का संशोधित चयन परिणाम एवं संशोधित कटऑफ घोषित कर दिया गया है
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। PGT Recruitment 2022 अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों की वर्ष 2022 की प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी) भर्ती में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विषयवार प्रतीक्षा सूची जारी की है। इस भर्ती में लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के आधार पर सभी 624 पदों पर चयनितों को कॉलेज (संस्था) आवंटन पहले ही किया जा चुका है।
दो जून को घोषित हुआ था परिणाम
मूल चयन सूची में चयनितों के कार्यभार ग्रहण नहीं करने से रिक्त सीटों पर प्रतीक्षा सूची से मेरिट क्रम में चयनितों को कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। आयोग ने विज्ञापन संख्या -02/2022 के अंतर्गत पीजीटी (बालक/बालिका) के 624 पदों की लिखित परीक्षा नौ और 10 मई को कराई थी। इसका परिणाम दो जून को घोषित किया गया था।
अंतिम चयन परिणाम सात जुलाई को जारी
इसमें 2253 अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए सफल घोषित किए गए थे। इन अभ्यर्थियों का विषयवार साक्षात्कार 17 जून से 27 जून के मध्य आयोग कार्यालय में कराया गया। इसके बाद अंतिम चयन परिणाम सात जुलाई को जारी किया गया था। रिक्त पदों के सापेक्ष 624 अभ्यर्थियों का चयन कर कॉलेज आवंटन किया गया था।
प्रतीक्षा सूची वेबसाइट पर अपलोड
PGT Recruitment 2022 उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव के अनुसार उप्र माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली-1998 के अनुरूप जारी पैनल के क्रम में विषयवार प्रतीक्षा सूची मेरिट के आधार पर घोषित की गई है। इसे आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है।
टीजीटी संस्कृत का संशोधित चयन परिणाम घोषित
PGT Recruitment 2022 प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (विज्ञापन संख्या-01/2022) भर्ती में अभिलेख सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का चयन निरस्त कर हाई कोर्ट के आदेश के अनुपालन में शिक्षा सेवा चयन आयोग ने गठित समिति के अभिमत के आधार पर संस्कृत विषय का संशोधित चयव परिणाम एवं संशोधित कटआफ घोषित किया है। संशोधित परिणाम आयोग की वेबसाइट www.upessc.up.gov.in पर देखा जा सकता है।
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