एडेड महाविद्यालय प्राचार्य भर्ती: UPESSC ने किए बड़े बदलाव, आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ाई
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एडेड महाविद्यालयों के प्राचार्य के 111 पदों की भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 20 अगस्त से बढ़ाकर 27 अगस्त कर दी है।
HighLights
आयोग ने 21 जुलाई को जारी विज्ञापन में किया संशोधन, अब आवेदन 27 अप्रैल तक होंगे
विज्ञापन के बाद मिली आपत्तियों पर विचार कर आयोग ने अवधि व अधिमानता को हटाया
राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने एडेड महाविद्यालयों के प्राचार्य के 111 पदों पर भर्ती के लिए 21 जुलाई को जारी विज्ञापन संख्या -02/2026 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। बताया है कि विज्ञापन के बाद विभिन्न माध्यमों से मिली आपत्तियों पर विचार कर विज्ञापन में बिंदु संख्या (प्रस्तर) सात (ख) में तय की गई अवधि तथा बिंदु संख्या 10 में निर्धारित अधिमानता (वरीयता क्रम) को हटा दिया गया है।
इसी के साथ ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 20 अगस्त से बढ़ाकर 27 अगस्त तथा आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 23 से बढ़ाकर 30 अगस्त कर दी गई है। इसकी लिखित परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि 24 सितंबर को आयोजित की जाएगी।
आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में दर्शाया गया था कि किसी महाविद्यालय प्राचार्य को पांच वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा, जिसका कार्यकाल विश्वविद्यालय समिति द्वारा गठित समिति द्वारा कार्य निष्पादन मूल्यांकन के आधार पर पांच वर्ष की दूसरी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।
इसके अलावा प्राचार्य के रूप में अपना कार्यकाल पूर्ण करने के बाद प्रोफेसर के ग्रेड में पदनाम के साथ अपने मूल कार्यालय में पुनः कार्यभार ग्रहण करना होगा। यह दोनों बिंदु अब विज्ञापन से विलोपित कर दिए गए हैं। इसी तरह अधिमानता में उल्लेखित सभी बिंदुओं को हटा दिया गया है, जिसमें लिखित परीक्षा के आधार पर साक्षात्कार के लिए शार्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय महाविद्यालयवार वरीयता का विकल्प देना था।
इसके अतिरिक्त पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए वरीयता क्रम इंगित करने की कुछ और व्यवस्थाएं हटा दी गई हैं। उप सचिव संजय कुमार सिंह के अनुसार इस बदलाव के साथ तिथि बढ़ाकर आनलाइन आवेदन करने का समय विस्तारित किया गया है।