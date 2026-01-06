Language
    और बढ़ी TET एवं लंबित PGT और TGT की परीक्षा तिथियों की प्रतीक्षा, उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में नहीं हो सका निर्णय

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Tue, 06 Jan 2026 07:52 PM (IST)

    TET, PGT और TGT पर उप्र शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में निर्णय नहीं हो सका।

     

    शिक्षा सेवा चयन आयोग की बैठक में एमओयू के परीक्षण का भी निर्णय

    राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की लंबित प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी), प्रवक्ता संवर्ग (पीजीटी) के साथ-साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) के आयोजन पर मंगलवार को निर्णय नहीं हो सका। हालांकि आयोग के अध्यक्ष प्रो. प्रशांत कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि तिथियों की घोषणा किए जाने से पहले परीक्षा आयोजन की मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार की जाएगी।

    एजेंसियों से हुए एमओयू परीक्षण का भी निर्णय

    आयोग की आवश्यकतानुसार वर्तमान में विभिन्न परीक्षा एजेंसियों से किए गए समझौता पत्र (एमओयू) का परीक्षण करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया। इसके बाद परीक्षा तिथियां निर्धारित की जाएंमी। बैठक में आयोग द्वारा की जाने वाली भर्ती के विभिन्न चरणों के लिए एसओपी तैयार कर परीक्षा नियंत्रक से आगामी बैठक में प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। इसके तैयार होने के पश्चात परीक्षा संबंधी तिथियों के निर्धारण पर निर्णय लिया जाएगा।

    इन बिंदुओं पर भी बनी सहमति 

    भविष्य में किसी प्रकार की तकनीकी विसंगतियों से बचने के लिए पूर् में हुए एमओयू का परीक्षण करने के बाद आयोग परीक्षाओं के आयोजन की दिशा में आगे बढ़ेगा। आयोग के उप सचिव एवं जनसंपर्क अधिकारी संजय कुमार सिंह के अनुसार बैठक में आयोग के सामान्य कार्यों के निष्पादन के लिए एजेंसी का चयन समयबद्ध रूप से करने, पत्रावलियों एवं रिकार्डों को डिजिटाइज किए जाने और भवन के कुछ क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत एवं रंगाई-पुताई का निर्णय भी बैठक में लिया गया।