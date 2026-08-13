UP शिक्षक भर्ती प्रकरणों के जल्द निस्तारण के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट बने, प्रतियोगी छात्रों ने उठाई मांग

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। शिक्षक भर्तियों में किसी विसंगति/गड़बड़ी के मामले कोर्ट पहुंचते हैं तो वहां अन्य मामलों के मुकदमों के दबाव में शिक्षक भर्तियों पर निर्णय आने में देरी होती है। इससे अगली भर्ती आने में देरी पर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के ओवरएज की स्थिति बन जाती है। ऐसे में प्रतियोगियों ने मांग की है कि शिक्षक भर्तियों के प्रकरणों के कानूनी निस्तारण के लिए स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, जिससे निस्तारण जल्द हो और नई भर्ती का रास्ता प्रशस्त हो सके।

आयोग की भर्तियों से संबंधित मुकदमे जल्द निस्तारण हो प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल के शीतला प्रसाद ओझा ने कहा कि शिक्षा सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षाओं से संबंधित मुकदमों का जल्द निस्तारण प्रतियोगियों के लिए आवश्यक है। विज्ञापन संख्या-51 की शिक्षा सेवा चयन आयोग की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती न्यायालय में है। यह विज्ञापन 2022 में जारी किया गया था। परीक्षा पहली बार 2025 में कराई गई तो उसमें धांधली की पुष्टि होने पर सरकार के निर्देश पर इसे रद कर दिया गया। बाद में फिर परीक्षा कराई गई तो प्रकरण कोर्ट में होने से चयन प्रक्रिया फिर अटक गई है।

प्रधानाचार्य भर्ती भी विलंबित हुई कहा कि इसी तरह वर्ष 2013 की प्रधानाचार्य भर्ती भी विलंबित हुई। ऐसे में मांग की है कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाए, जिसमें ऐसे मामलों की समय से सुनवाई हो सकेगी और प्रतियोगियों को जल्द न्याय मिल सकेगा। अक्सर आयोग के द्वारा गलत प्रश्न, विवादित प्रश्न के कारण भर्ती विवाद में फंस जाती है और प्रतियोगियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है।

अधिकारियों से मांगा शिक्षक भर्तियों का नया अधियाचन अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती के नए अधियाचन के लिए अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक) मनोज कुमार द्विवेदी से तथा महाविद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त पदों का अधियाचन ऑनलाइन भेजने की मांग को लेकर उच्च शिक्षा निदेशक से प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधि मंडल के शीतला प्रसाद ओझा, रितेश गुप्ता, संदीप यादव ने मुलाकात की। टीजीटी-पीजीटी के नए अधियाचन के लिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में मांगपत्र दिया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि अर्हता की विसंगति दूर करने के लिए शासन में वार्ता चल रही है। जल्द ही निस्तारण होने पर ऑनलाइन अधियाचन भेजा जाएगा।