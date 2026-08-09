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    यूपी दारोगा भर्ती-2025 के विवादित प्रश्नों पर HC ने मांगा जवाब, Final Answer Key में बदल दिए गए प्रश्नों के उत्तर

    By Digital Desk Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 09 Aug 2026 02:00 AM (IST)

    इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी दारोगा भर्ती 2025 की उत्तर कुंजी विवाद पर राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड से दो सप्ताह में जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं ने ...और पढ़ें

    दारोगा भर्ती-2025 के विवादित प्रश्नों पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब।

    दारोगा भर्ती-2025 के विवादित प्रश्नों पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब।

    HighLights

    1. हाईकोर्ट ने यूपी दारोगा भर्ती उत्तर कुंजी विवाद पर जवाब मांगा।

    2. अंतिम उत्तर कुंजी में प्रश्नों के उत्तर बदलने पर आपत्ति उठाई गई।

    3. राज्य सरकार और पुलिस भर्ती बोर्ड को दो सप्ताह का समय मिला।

    विधि संवाददाता, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश दारोगा भर्ती 2025 की उत्तर कुंजी को लेकर उठे विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड से दो सप्ताह में जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकलपीठ ने कमलेश कुमार यादव व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है। प्रकरण में अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी।

    याची के अधिवक्ता संजय कुमार यादव ने बताया कि भर्ती के लिए विज्ञापन 12 अगस्त 2025 को जारी हुआ था, जिसमें 15 लाख 75 हजार 760 आवेदन आए। लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च को दो-दो पालियों में हुई। बोर्ड ने 23 मार्च को प्रारंभिक उत्तर कुंजी जारी कर उस पर 23 से 26 मार्च तक आपत्तियां मांगीं।

    बोर्ड ने कई प्रश्नों के उत्तर बदलकर 14 मई को अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी, लेकिन अभ्यर्थियों को दोबारा आपत्ति का मौका नहीं दिया। 14 मार्च की पहली पाली के दो सवालों के उत्तर पहली कुंजी में साक्ष्य के आधार पर सही थे, जिन्हें बाद में बदल दिया गया।

    एक प्रश्न का उत्तर पहले तीन माना गया था, जिसे बाद में दो कर दिया गया। वहीं गणित के घंटी वाले सवाल का उत्तर पहले तीन बार था, बाद में दो बार कर दिया गया। बिना आपत्ति मांगे और प्रत्यावेदन पर विचार किए बिना फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया गया।

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