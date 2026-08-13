परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठ तक की प्रथम सत्रीय परीक्षा 19 अगस्त से, कक्षा स्तर पर तैयार किए जाएंगे प्रश्न

राज्य ब्यूरो, जागरण, प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद से संचालित परिषदीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों (कक्षा एक से आठ तक) में शैक्षिक सत्र 2026-27 की प्रथम सत्रीय परीक्षा 19 से 25 अगस्त के बीच होगी। इस संबंध में बेसिक शिक्षा परिषद सचिव सुरेंद्र कुमार तिवारी ने सभी बीएसए को निर्देश दिए हैं। कहा है कि जुलाई तक पूर्ण कराए गए पाठ्यक्रम से संबंधित प्रश्नों को कक्षावार प्रधानाध्यापक द्वारा तैयार कराया जाएगा।

परीक्षा के बाद निर्धारित तिथि पर अभिभावकों को विद्यालय में बुलाकर बच्चों की प्रगति साझा की जाएगी। साथ ही परीक्षा में अपेक्षित स्तर प्राप्त न करने वाले विद्यार्थियों की पहचान कर उनके पढ़ाई के स्तर में सुधार के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। ऐसे विद्यार्थियों से कक्षा में चिह्नित कर विषय-वस्तु की तैयारी और पुनरावृत्ति कराई जाएगी।

कक्षा एक से आठ तक के छात्र-छात्राओं के मूल्यांकन के लिए परीक्षा व्यवस्था और व्यापक मूल्यांकन पर बल दिया गया है। इस क्रम में दो सत्रीय परीक्षाएं अगस्त और दिसंबर में कराई जानी हैं। इसके अलावा अर्द्धवार्षिक परीक्षा अक्टूबर और वार्षिक परीक्षा मार्च में आयोजित की जाएगी। इस तरह शैक्षिक सत्र में कुल चार बार छात्र-छात्राओं का मूल्यांकन किया जाएगा। इन परीक्षाओं में लिखित के साथ-साथ विषयवार मौखिक परीक्षा को भी स्थान दिया जाना है।

परिषद सचिव ने कहा है कि परीक्षा का आयोजन विद्यालय स्तर पर किया जाएगा। परीक्षा का मूल्यांकन कक्षा शिक्षक अथवा विषय शिक्षक करेंगे। परीक्षा पर होने वाले आवश्यक व्यय का वहन विद्यालय में उपलब्ध कंपोजिट ग्रांट से किया जाएगा। सत्रीय परीक्षा और मूल्यांकन से संबंधित अभिलेख विद्यालय स्तर पर सुरक्षित रखने होंगे।

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