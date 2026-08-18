यूपी के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1112 पदों पर भर्ती, अभ्यर्थी आज से कर सकेंगे अप्लाई
उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1112 और प्रोफेसर के 44 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभ्यर्थी 18 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिसकी अंतिम तिथि 1 सितंबर निर्धारित है।
HighLights
मेडिकल कॉलेजों में 1112 असिस्टेंट प्रोफेसर पदों पर भर्ती।
ऑनलाइन आवेदन 18 अगस्त से 1 सितंबर तक चलेंगे।
शिक्षक कमी दूर करने में मिलेगी मदद, प्रयागराज।
राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। चिकित्सा शिक्षा विभाग (एलोपैथी) के तहत प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) की ओर से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1112 और प्रोफेसर के 44 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगलवार यानी 18 अगस्त से शुरू होंगे।
आयोग ने आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि एक सितंबर निर्धारित की है। अभ्यर्थियों को आवेदन में किसी प्रकार की त्रुटि सुधारने और शुल्क संबंधी समाधान के लिए आठ सितंबर तक का समय मिलेगा। वहीं, ऑनलाइन आवेदन की हार्डकॉपी व आवश्यक अभिलेख आयोग कार्यालय में 15 सितंबर तक जमा किए जा सकेंगे।
आयोग के सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि आवेदन करने से पहले ओटीआर (वन टाइम रजिस्ट्रेशन) आधारित ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से संबंधित निर्देशों का गहनता से अध्ययन कर लें।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अभ्यर्थी केवल उसी विषय के पद के लिए आवेदन करें, जिसमें निर्धारित शैक्षिक व अन्य अर्हताएं पूरी होती हों। भर्ती प्रक्रिया के जरिये प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पद भरे जाएंगे। इससे चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की कमी दूर करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती की मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन 31 अगस्त तक
राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती-2025 की प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की है।
अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदन पत्र की हार्डकॉपी भी आयोग कार्यालय में जमा करनी होगी। हार्डकॉपी जमा करने की अंतिम तिथि सात सितंबर है।
मुख्य परीक्षा के लिए रसायन विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, सैन्य विज्ञान (रक्षा अध्ययन), शिक्षाशास्त्र, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, भौतिक विज्ञान, संगीत वादन-सितार, उर्दू, फारसी (पर्सियन), वाणिज्य, चित्रकला, हिन्दी, गणित, दर्शनशास्त्र, संस्कृत, जन्तु विज्ञान और कम्प्यूटर साइंस विषयों के अभ्यर्थियों को आवेदन करना होगा।
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