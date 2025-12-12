UP लोक सेवा आयोग ने LT ग्रेड होम साइंस और कॉमर्स विषय की परीक्षा के प्रवेश-पत्र किए जारी

राज्य ब्यूरो, प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (एलटी ग्रेड) परीक्षा-2025 से संबंधित दो विषयों गृह विज्ञान व वाणिज्य की परीक्षा के लिए प्रवेशपत्र जारी कर दिया है। दोनों विषयों की परीक्षा 21 दिसंबर को विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर दो अलग-अलग सत्रों में आयोजित की जाएगी।

गृह विज्ञान की परीक्षा प्रथम सत्र में सुबह नौ से 11 बजे तक आयोजित होगी, जबकि वाणिज्य की परीक्षा द्वितीय सत्र में दोपहर तीन से पांच बजे के बीच होगी। आयोग ने बताया कि प्रश्नगत परीक्षा के प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश परीक्षा प्रारंभ होने से एक घंटा तीस मिनट पूर्व शुरू होगा तथा 45 मिनट पूर्व प्रवेश बंद कर दिया जाएगा।